Alleen dit weekend: scoor een €450 Bol cadeaukaart (en gratis streamingdienst)

Gratis Bol cadeaukaart t.w.v. €450 (en gratis streamen)

Ben je op zoek naar een nieuwe internet- en tv-abonnement? Dit weekend heeft Ziggo een mooie aanbieding: bij het afsluiten van een nieuw tweejarig abonnement ontvang je een gratis Bol cadeaukaart ter waarde van €450. Daarnaast krijg je een jaar lang gratis toegang tot een streamingdienst naar keuze.

Met deze tijdelijke Ziggo-actie bepaal je daardoor zelf waar je jouw cadeaukaart aan besteedt én geniet je direct van je favoriete series en films dankzij de gratis streamingdienst naar keuze. De actie geldt tot en met maandag 14 juli.

Shop jouw favorieten met een cadeaukaart van Bol t.w.v. €450

Met de Bol cadeaukaart ter waarde van €450 kun je kiezen uit duizenden producten op Bol, zoals elektronica, boeken, huishoudelijke apparaten, speelgoed, games en nog veel meer. Of je nu een nieuwe smartphone, draadloze oordopjes, een spelcomputer of iets voor in huis zoekt, je hebt volop keuze en bepaalt helemaal zelf waar je het bedrag aan besteedt. De cadeaukaart is drie jaar geldig, dus je hebt alle tijd om iets uit te zoeken dat bij jou past.

Deze actie is alleen geldig tijdens het actieweekend , tot en met maandag 14 juli, en zolang de voorraad strekt. Zodra je de eerste factuur hebt voldaan, ontvang je binnen een week per e-mail een voucher voor de cadeaukaart.

Streamingdienst naar keuze of korting

Bij deze actie profiteer je niet alleen van een gratis tv, maar mag je ook een jaar lang gratis gebruikmaken van een streamingdienst naar keuze. Je kunt kiezen uit populaire platforms als Disney+, HBO Max, ESPN Compleet, SkyShowtime of Film1.

Heb je geen behoefte aan een nieuwe televisie? Geen zorgen, want dan kun je kiezen voor 10 maanden lang 50 procent korting op je tweejarige abonnement. Let op: bij een jaarabonnement geldt deze korting zes maanden lang.

Sport Compleet: Ziggo Sport Totaal en ESPN Compleet (normaal €22,95 p/m)

Disney+ (normaal €13,99 p/m)

HBO Max (normaal €9,99 p/m)

SkyShowtime (normaal €8,99 p/m)

Film1 (normaal €9,95 p/m)

ESPN Compleet (normaal €17,95 p/m)

Waarom kiezen voor Ziggo

Ziggo biedt betrouwbaar en snel internet, waarbij je zelf de snelheid kiest die past bij jouw gebruik. Voor licht internetgebruik is er Wifi Start met downloadsnelheden tot 100 Mbit/s. Gezinnen en doorsnee gebruikers kunnen kiezen voor Wifi Middel met 400 Mbit/s, terwijl Wifi Groot tot 1000 Mbit/s ideaal is voor intensief streamen en gamen.

Op het gebied van televisie heb je bij Ziggo keuze uit de pakketten Start, Complete en Max. Elk pakket geeft toegang tot meer dan 70 tv-zenders en uitgebreide mogelijkheden om programma’s terug te kijken. Met het Max-pakket krijg je zelfs ruim 110 zenders en kun je gebruikmaken van extra streamingdiensten, zoals SkyShowtime en Ziggo Sport Totaal

Meer weten over Ziggo als provider?

Wil je meer te weten komen over Ziggo als internet- en tv-provider? In de onderstaande artikelen vind je uitgebreide informatie over de verschillende abonnementen, de voordelen van het Ziggo-netwerk en de mogelijkheden die je hebt als klant. Je leest bijvoorbeeld over de keuze uit snelle internetsnelheden, uitgebreide tv-pakketten met interactieve functies, en extra’s zoals gratis streamingdiensten en kortingen bij combinatie met Vodafone