Zo krijg je tijdelijk gratis Apple AirPods bij je Vodafone-abonnement (ADV)

Aan het begin van dit jaar werd Vodafone Young gelanceerd. Als jongere tussen de 18 en 28 jaar krijg je maandelijks tot wel 7,50 euro korting op je abonnement, maar er is meer! Tijdelijk krijg je namelijk gratis Apple AirPods 2. We vertellen je alles over de actie.

Vodafone Young: tot 7,50 euro korting per maand

Jongeren hebben een druk en duur leven. Studeren, uitgaan, een terrasje pakken én sporten: het wordt er allemaal niet goedkoper op. Daarnaast moet je natuurlijk contact houden met je vrienden via social media. Daar hoort een databundel bij die je genoeg internet geeft en een betrouwbaar netwerk, zodat je altijd online kunt zijn.

Om je tegemoet te komen in deze dure tijden heeft Vodafone iets voor je: Vodafone Young. Daardoor profiteer je van alles dat Vodafone te bieden heeft, maar dan met maandelijks tot wel 7,50 euro korting. Tijdelijk komt daar nog iets leuks bij, want je ontvangt een setje Apple AirPods 2 (t.w.v. 149 euro) cadeau. We vertellen je alles over de aanbieding.

Let op: De Vodafone Young-korting geldt alleen als je tussen de 18 en 28 jaar bent, en geen Ziggo-klant bent.

Alle voordelen van Vodafone Young op een rij

Vodafone Young geeft je alle voordelen van een Vodafone-abonnement, maar dan voor een leuk prijsje. Je krijgt namelijk tot wel 7,50 euro korting per maand op je abonnement. Het maximale uit de korting halen? Dan kies je voor Red Unlimited en hoef jij je nooit zorgen te maken dat je bundel op raakt.

Liever een kleinere bundel? Je krijgt 5 euro korting per maand op het Red-abonnement met 20GB data en 2,50 euro korting per maand op Start XL (12 GB) of Start M (3 GB).

Verder geniet je van alle voordelen van een Vodafone-abonnement. Denk aan een snel en betrouwbaar 5G-netwerk, zodat jij probleemloos verbonden bent met het internet. Daarnaast haal je ook als je abonnement nog niet afgelopen is een nieuwe iPhone én krijg je een mooie inruildeal op je oude toestel.

Als Vodafone-klant gaan er nog meer deuren voor je open, want je krijgt met Priority onder andere voorrang op de meest gewilde kaartjes voor concerten en sportwedstrijden. Bovendien krijg je toegang tot de leukste winacties voor festivaltickets of VIP-tickets voor Ajax!

Tijdelijk Apple AirPods 2 cadeau

Tijdelijk is een Vodafone Young nóg aantrekkelijker, want je krijgt een setje Apple AirPods 2 cadeau ter waarde van 149 euro. Deze actie loopt tot en met 29 september 2024, dus wees er snel bij!

De reguliere AirPods zijn het instapmodel van de draadloze oordopjes van Apple en deze tweede generatie kwam begin 2019 op de markt. Toch zijn het nog steeds fijne oortjes.

Verbind door de chip razendsnel met al je andere Apple-apparaten en luister in hoge geluidskwaliteit naar je favoriete afspeellijsten of podcasts. Deze chip zorgt er bovendien voor dat er op een energiezuinige manier met de accu omgegaan wordt. Dat betekent dat jij lekker lang kunt luisteren en je niet constant onderbroken wordt door een lege batterij.

Extra voordeel op de iPhone 15-serie

Vodafone Young is niet alleen beschikbaar bij sim only-abonnementen, maar natuurlijk ook op je abonnement in combinatie met een telefoon. Kies bijvoorbeeld voor de iPhone 15, die voorzien is van de nieuwste Apple-snufjes.

Denk bijvoorbeeld aan een 48 megapixel-camera en het Dynamic Island, die de notch vervangt. Dit ‘eiland’ past zich aan aan de apps die jij op dat moment gebruikt, bijvoorbeeld een timer die aftelt of bedien Spotify zonder de app te openen.

Ook oudere modellen, zoals de iPhone 14, zijn met een Vodafone Young-abonnement te verkrijgen. Deze kan nog altijd een poosje mee. Dat komt door het goede updatebeleid van Apple en de krachtige chip waar de iPhone op draait.