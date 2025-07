Zo krijg je gratis Apple AirPods Max (én gratis HBO Max)

Is het tijd voor een nieuw internet- en tv-abonnement? Kies dan niet zomaar iets, want er zijn regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen beschikbaar. Op dit moment krijg je bijvoorbeeld gratis Apple AirPods Max ter waarde van 579 euro én een jaarabonnement op een streamingdienst naar keuze.

Gratis Apple AirPods Max

Bij het afsluiten van een nieuw internet- en tv-abonnement kun je vaak een leuk welkomstcadeau uitzoeken. Kijk bijvoorbeeld eens op MeerVoordeel.nl, een officiële partner van Ziggo, waar je kunt kiezen uit diverse cadeaus zoals een Nintendo Switch, een robotstofzuiger en dus de Apple AirPods Max ter waarde van 579 euro. Daarnaast krijg je een jaarabonnement op een streamingdienst naar keuze:

ESPN Compleet (normaal €17,95 p/m)

Ziggo Sport Totaal (normaal €16,95 p/m)

Disney+ (normaal €13,99 p/m)

HBO Max (normaal €9,99 p/m)

Film1 (normaal €9,95 p/m)

SkyShowtime (normaal €8,99 p/m)

Let op: om in aanmerking te komen voor cadeaus van deze waarde, dien je minimaal te kiezen voor het abonnement Wifi Groot en TV, vanaf 69 euro per maand. Er zijn ook cadeaus te kiezen bij kleinere pakketten, dus kijk vooral even rond of er iets tussenzit voor je.

Andere cadeaus die je gratis kunt krijgen

Bij MeerVoordeel.nl is er voor ieder wat wils van een robotstofzuiger tot Dyson Airwrap. Wil je liever geen apparaat, dan kun je ook kiezen voor korting: negen maanden lang 50 procent korting en 50 euro cashback of een Bol-cadeaukaart.

Cadeau Abonnement PlayStation 5 Slim Digital Wifi Groot & TV (vanaf €69,-) 60″ Samsung Smart TV Wifi Groot & TV (vanaf €69,-) 65″ Hisense Smart TV Wifi Groot & TV (vanaf €69,-) Samsung Galaxy Book4 Wifi Groot & TV (vanaf €69,-) Dyson Airwrap Wifi Groot & TV (vanaf €69,-) Dreame L10s Pro Ultra Heat robotstofzuiger Wifi Groot & TV (vanaf €69,-) Samsung Galaxy S24 FE Wifi Groot & TV (vanaf €69,-) Xbox Series X Wifi Groot & TV (vanaf €69,-) Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Wifi Groot & TV (vanaf €69,-) AirPods Pro 2 Wifi Groot & TV (vanaf €69,-) AirPods Max Wifi Groot & TV (vanaf €69,-) 58″ Hisense Smart TV Wifi Middel & TV (vanaf €61,50) Dreame L10s Ultra robotstofzuiger Wifi Middel & TV (vanaf €61,50) Apple iPad 2025 Wifi Middel & TV (vanaf €61,50) Xbox Series S Wifi Start & TV (vanaf €53,50) Samsung Galaxy Watch 6 Classic Wifi Start & TV (vanaf €53,50) Dreame Z30 Draadloze stofzuiger Wifi Start & TV (vanaf €53,50) 43″ Hisense Smart TV Wifi Start & TV (vanaf €53,50) 43″ Samsung Smart TV Wifi Start & TV (vanaf €53,50) Nintendo Switch Oled Wifi Start & TV (vanaf €53,50) Samsung Galaxy Buds 3 Pro Wifi Start & TV (vanaf €53,50) Samsung Galaxy A16 Wifi Start & TV (vanaf €53,50) Samsung Galaxy Tab A9+ Wifi Start & TV (vanaf €53,50) Bol-cadeaubon t.w.v. 200 euro Wifi Start & TV (vanaf €53,50)

Alleen dit weekend: gratis Bol-cadeaubon ter waarde van 450 euro

Bestel je liever direct bij Ziggo? Dan moet je snel zijn, want alleen dit weekend krijg je een gratis Bol-cadeaubon van 450 euro bij elk internet- en tv-abonnement tot en met 27 juli 2025. Vooral bij kleinere pakketten is dit de slimste keuze.

Profiteer van extra voordelen als Ziggo-klant

Of je nu via Ziggo of MeerVoordeel.nl bestelt, als Ziggo-klant profiteer je van exclusieve voordelen. Zo krijg je toegang tot Priority voor exclusieve tickets en winacties. Heb je ook een Vodafone-mobiel abonnement? Dan ontvang je tot wel 7,50 euro korting per maand, een extra tv-pakket en meer.

