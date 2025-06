Gratis Apple AirPods 4 scoren? Dat doe je zo

Nu bij MediaMarkt: scoor tijdelijk gratis AirPods 4 wanneer je een Odido-abonnement afsluit! Kies jouw favoriete smartphone met abonnement en profiteer van deze scherpe actie. iPhoned laat zien hoe de deal werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo scoor je gratis AirPods 4

Sluit je nu een Odido-abonnement af via MediaMarkt, dan ontvang je tijdelijk gratis de gloednieuwe AirPods 4 ter waarde van 149 euro. Deze actie geldt bij populaire toestellen zoals de iPhone 16 Pro (Max), iPhone 16e en iPhone 15. Liever een ander model AirPods? Je kunt ook kiezen voor de AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking of de AirPods Pro 2. Voor deze varianten betaal je een kleine bijbetaling van 45 euro of 130 euro.

Dit wil je weten over de iPhone 16 Pro (Max)

De iPhone 16 Pro en Pro Max zijn krachtpatsers met de razendsnelle A18 Pro-chip, een verfijnd design met dunnere schermranden en lichte titanium behuizing, en Super Retina XDR-displays van 6,1 en 6,7 inch.

Met een 48 MP hoofdcamera, verbeterde prestaties bij weinig licht en een exclusieve 5x telelens, leg je elk moment haarscherp vast. Nieuwe AI-functies tillen foto- en videobewerking naar een hoger niveau, terwijl de langere batterijduur, snellere oplaadopties en iOS 18 zorgen voor een toekomstbestendige ervaring.

Dit wil je weten over de iPhone 16e

De iPhone 16e is het goedkoopste model van de iPhone 16-serie en vervangt de oude iPhone SE. Het toestel heeft een 6,1-inch oled-scherm met Face ID, een aluminium behuizing en een usb-c-aansluiting.

De iPhone 16e is uitgerust met de krachtige A18-chip en 8 GB werkgeheugen, waardoor hij klaar is voor slimme AI-functies zoals Genmoji en andere Apple Intelligence-mogelijkheden. Aan de achterkant vind je één camera van 48 megapixel, die ondanks het ontbreken van extra lenzen toch scherpe foto’s maakt. Ook nieuw is de actieknop aan de zijkant, waarmee je snel je favoriete functies activeert. MagSafe ontbreekt, maar verder voelt de iPhone 16e modern en vlot aan in gebruik.

Dit wil je weten over de iPhone 15

De iPhone 15 biedt een krachtig en modern totaalpakket met de snelle A16 Bionic-chip, een heldere 6,1-inch Super Retina XDR-display en een verbeterde 48 MP hoofdcamera die haarscherpe foto’s maakt, ook bij weinig licht.

Het toestel heeft een strak, aluminium design en maakt voor het eerst gebruik van usb-c in plaats van Lightning. Daarnaast is Dynamic Island toegevoegd voor handige meldingen en live activiteiten. Met een sterke batterijduur, iOS 18 en slimme camerafuncties is de iPhone 15 een veelzijdige en toekomstbestendige smartphone.

Alles wat je wilt weten over Odido

Odido is een aantrekkelijke mobiele provider vanwege het betrouwbare netwerk, ruime databundels en heldere, transparante abonnementen. Je profiteert van een uitstekende landelijke dekking en snelle 5G-verbinding, waardoor je altijd verbonden bent, of je nu streamt, werkt of navigeert.

Bovendien biedt Odido abonnementen zonder onnodige poespas: je kiest zelf hoeveel data en minuten je nodig hebt en kunt maandelijks aanpassen of pauzeren. Voor gezinnen of meerdere gebruikers zijn er ook combinaties met kortingen, wat het extra voordelig maakt. Ook krijg je vaak aantrekkelijke deals in combinatie met een toestel, en kun je eenvoudig alles regelen via de gebruiksvriendelijke app.