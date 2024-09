Zo scoor je tijdelijk gratis AirPods 2 bij de nieuwe iPhone 16 (Pro) (ADV)

De iPhone 16-serie is er! Voor welke je ook gaat, je haalt hem natuurlijk in huis bij Vodafone. Jonger dan 28 jaar? Dan ontvang je tijdelijk ook nog eens een gratis setje Apple AirPods 2.

Nieuw bij Vodafone: iPhone 16 (Pro)

Op 9 september kondigde Apple de langverwachte iPhone 16-serie aan. De instapper is de iPhone 16, met de nieuwe cameraregelaar en krachtige A18-chip. De iPhone 16 Plus beschikt over nagenoeg dezelfde functies en specificaties, maar is net een stapje groter. Voor wie het beste van Apple zoekt, kiest voor de iPhone 16 Pro of grotere Pro Max. Deze toestellen hebben meer camerafuncties en grotere displays dan de reguliere iPhones.

En tot en met 27 oktober zijn de Volop Voordeelweken bij Vodafone. Dit betekent dat je jouw nieuwe 5G-abonnement met veel voordeel afsluit. Ben jij jonger dan 28 jaar? Dan krijg je tijdelijk een setje AirPods 2 cadeau van Vodafone bij jouw gloednieuwe iPhone 16 met Red Unlimited-abonnement! Wees er snel bij, want deze actie loopt nog maar tot en met 29 september! We vertellen je alles over de actie.

Vodafone Young: tijdelijk gratis AirPods 2

Het leven is al duur genoeg, al helemaal als je jong bent. Daarom helpt Vodafone je graag een handje. Als je jonger dan 28 jaar bent, krijg je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement. Het maximale uit de korting halen? Dan kies je voor Red Unlimited en hoef jij je nooit zorgen te maken dat je bundel op raakt. Liever wat minder data, dan krijg je bij 20 GB 5 euro korting per maand en 2,50 euro korting per maand op 12 GB of 3 GB.

Tijdelijk ontvang je ook nog eens een gratis setje AirPods 2 ter waarde van 149 euro bij je Vodafone Young Red Unlimited-abonnement. De actie is nog maar geldig tot en met 29 september 2024, dus wacht niet te lang! Deze tweede generatie AirPods leveren uitstekende geluidskwaliteit en gaan lekker lang mee op een acculading.

Met Vodafone Young profiteer je van de voordelen van Vodafone biedt. Denk aan een betrouwbaar netwerk. En met Priority krijg je altijd iets speciaals: goede deals, de beste tickets en altijd iets te winnen.

Ben jij de leeftijd van 28 jaar al gepasseerd, maar heb je wel thuis internet van Ziggo? Dan ontvang je de 7,50 euro korting per maand ook en nog meer voordelen, zoals dubbele data en een extra TV-pakket van Ziggo. Helaas krijg je dan geen gratis AirPods.

Dit is de gloednieuwe iPhone 16-serie

De iPhone 16 is het instapmodel en de juiste keuze als je de nieuwste Apple-smartphone wilt, maar niet de uitgebreide functies nodig hebt. Liever een maatje groter? Dan ga je voor de 16 Plus van 6,7 inch. De actieknop zagen we al op de iPhone 15 Pro (Max) van vorig jaar, maar nu hebben de reguliere toestellen hem ook. Wat deze precies doet, stel je zelf in. Daardoor wordt het een handige snelknop naar bijvoorbeeld de Camera- of Opdrachten-app.

Verder is er nog een nieuwe knop, waarmee het eenvoudiger wordt om de camera te bedienen. Hij is aanraakgevoelig, waardoor hij precies weet hoe hard je hem indrukt of er juist overheen veegt. Hiermee roep je de camera op, maar zoom je ook in, schiet je de foto en nog veel meer.

Dan zijn er ook nog de geavanceerde iPhone 16 Pro en 16 Pro Max. Deze zijn uitgerust met onder andere een verbeterde ultragroothoeklens, die foto’s maakt van maximaal 48 megapixel. Daarnaast is er een tetraprisma-lens aanwezig. Dit is een telelens, waarmee je tot vijf keer optisch inzoomt zonder kwaliteitsverlies. Kies voor de 16 Pro van 6,3 inch als je liever een compact toestel in handen hebt. De 16 Pro Max is met zijn 6,9 inch-scherm de grootste iPhone ooit.

Verder zet Apple met Apple Intelligence groots in op kunstmatige intelligentie. Hiermee pas je jouw foto’s aan zoals jij voor ogen hebt. Photobombers hebben zo geen schijn van kans meer, want die verwijder je gewoon met de nieuwe Clean up-tool! AI zorgt er vervolgens voor dat de achtergrond doorloopt, alsof ze daar nooit hebben gestaan. Met de handige schrijfhulp is het opstellen van berichten, mails en verslagen geen probleem meer. Bekijk hier alle nieuwe iPhones van 2024: