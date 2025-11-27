Zo ontvang je een gratis 4K Samsung TV t.w.v. 649 euro (ADV)

Black Friday is niet alleen een goed moment om nieuwe tech-gadgets in huis te halen, maar ook je abonnementen kunnen mogelijk goedkoper uitvallen. Zo heeft Ziggo voor je internet en tv een wel heel goede aanbieding. We vertellen je er alles over.

Gratis Samsung TV van 55 inch

Loopt jouw internet en tv-abonnement binnenkort af? Laat jouw pakket niet doorlopen en sluit ook niet zomaar wat af, want er zijn regelmatig goede acties te vinden. Loop deze Black Friday-actie van Ziggo bijvoorbeeld niet mis!

Tijdelijk ontvang je een welkomstcadeau in de vorm van een gratis 55 inch Samsung TV met ondersteuning voor 4K. Daardoor zijn jouw favoriete films en series meeslepender dan ooit.

Heb je geen nieuwe tv nodig? Dan is het ook mogelijk om te kiezen voor een Bol-cadeaubon ter waarde van 450 euro of het eerste jaar 50 procent korting. Of je nou kiest voor de tv, Bol-cadeaukaart of de korting: je kiest ook nog eens een streamingdienst naar keuze uit die je een half jaar cadeau krijgt.

Deze pakketten zijn mogelijk bij Ziggo

Bij Ziggo heb je de keuze uit drie verschillende wifi-pakketten. Zo kies jij de grootte die het beste bij jou past. De kleinste geeft je 100 Mbit/s en is genoeg voor kleine woningen tot 70 vierkante meter. Perfect ook als je niet veel gebruik maakt van internet. Wifi Middel geeft je 400 Mbit/s en dat is voor de gemiddelde gebruiker genoeg.

Ben jij iemand die regelmatig gamet, een groot smart home heeft of op een andere manier constant online is? Dan kies je voor het grootste pakket, waarbij je downloadsnelheden ontvangt tot maar liefst 1Gbit/s.

Vervolgens maak je jouw keuze voor een tv-pakket. Ook hier heb je wederom drie keuzes: Start, Complete of Max. Bij het meest kleine abonnement kan je meer dan zeventig verschillende zenders ontvangen én kijk je via Ziggo Sport jouw favoriete sport. Terugkijken kan tot maximaal twee dagen.

Je kiest voor Complete op het moment dat je langer wilt kunnen terugkijken: tot zeven dagen. Daarnaast kan je jouw favoriete programma’s opnemen én krijg je toegang tot Movies & Series. Met Max krijg je dit alles, maar ook een gratis abonnement op SkyShowtime en Ziggo Sport Totaal.

Deze prijzen betaal je bij Ziggo

Hieronder zetten we alle prijzen voor je op een rij. Belangrijk om hierbij te onthouden is dat je de normale prijs betaalt als je kiest voor de gratis Samsung TV of de Bol-cadeaukaart. Kies je voor het eerste jaar 50 procent korting, dan betaal je de prijs die bij “gemiddelde maandprijs” staat. Dit berekenen we als volgt:

12 maanden x 26,75 euro = 321 euro

12 maanden x 53,50 euro = 642 euro

Totaal betaal je 321 + 642 = 963 euro

963 euro / 24 maanden = 40,13 euro per maand

Pakket Internetsnelheid Gemiddelde maandprijs Normale prijs Totale korting Wifi Start & TV Start 100 Mbit/s 40,13 euro 53,50 euro 321 euro Wifi Middel & TV Start 400 Mbit/s 46,13 euro 61,50 euro 369 euro Wifi Groot & TV Start 1 Gbit/s 51,75 euro 69 euro 414 euro Wifi Start & TV Complete 100 Mbit/s 44,25 euro 59 euro 354 euro Wifi Middel & TV Complete 400 Mbit/s 50,25 euro 67 euro 402 euro Wifi Groot & TV Complete 1 Gbit/s 55,88 euro 74,50 euro 447 euro Wifi Start & TV Max 100 Mbit/s 54 euro 72 euro 432 euro Wifi Middel & TV Max 400 Mbit/s 60 euro 80 euro 480 euro Wifi Groot & TV Max 1 Gbit/s 65,63 euro 87,50 euro 525 euro

Profiteer van Wifi Garantie én volop extra voordelen

Nieuw bij Ziggo is Wifi Garantie. Dit wil zeggen dat de aanbieder je gratis garantie geeft dat je altijd een werkende internetverbinding hebt. Om dit te bereiken ontvang je gratis wifi-versterkers en staat er altijd iemand van de Wifi Crew voor je klaar, hoe laat in de nacht het ook is. Is er niet direct een oplossing? Dan ontvang je gratis 100GB mobiele data van Vodafone, zodat je gewoon online kunt blijven.

Heb je daarnaast een mobiel abonnement van Vodafone? Dan profiteer je van extra voordelen. Zo krijg je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, maar ook een extra tv-pakket, dubbele data en een Safe Online XL-beveiligingspakket.