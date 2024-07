Gratis 4-pack AirTags scoren? Hier moet je zijn

Bij Belsimpel krijg je gratis een 4-pack AirTags wanneer je een nieuw KPN sim-only abonnement van 12GB of meer afsluit met een looptijd van twee jaar. iPhoned laat zien je hoe je van deze aanbieding kunt profiteren.

Belsimpel heeft een geweldige aanbieding voor je! Sluit nu een nieuw abonnement af bij KPN met minimaal 12GB data, en ontvang een 4-pack AirTags, ter waarde van 119 euro, helemaal gratis. Wees snel, want deze deal is nog beschikbaar tot 4 augustus!

Apple AirTag: de ideale reisgenoot

AirTags zijn compacte, ronde trackers die je kunt bevestigen aan je bagage, sleutels of andere waardevolle spullen. Ze functioneren via Bluetooth en maken gebruik van Apple’s Zoek mijn-netwerk, zodat je altijd de exacte locatie van de AirTags kunt volgen. Met AirTags vind je verloren of gestolen items snel en eenvoudig terug, ongeacht of ze dichtbij zijn of aan de andere kant van de wereld.

Nooit meer je koffer kwijt

Een van de grootste nachtmerries voor elke reiziger is het verliezen van je koffer. Stop een AirTag in je bagage en je hebt tijdens je vakantie altijd zicht op de locatie van je koffer. Mocht je koffer niet met je vlucht meegekomen zijn, dan kun je met de AirTag eenvoudig de locatie traceren, wat veel stress en tijd bespaart!

Naast je koffer kun je AirTags op vakantie ook gebruiken om andere waardevolle spullen te beschermen, zoals je portemonnee, paspoort of camera. Door een AirTag aan deze items te bevestigen, vind je ze snel terug als je ze ergens hebt laten liggen. Dit is vooral handig op drukke toeristische plekken. Wil je de gratis AirTags bemachtigen? Bekijk snel de deal hieronder bij Belsimpel!

Waarom kiezen voor KPN

KPN staat bekend om zijn betrouwbare netwerk in Nederland, met een uitstekende dekking en stabiele verbindingen. Je geniet standaard van 5G-snelheden, wat zorgt voor snellere downloads, uploads en een verbeterde internetervaring.

Als je ook KPN-internet thuis hebt, profiteer je van Combivoordeel. Dit levert extra kortingen op, zoals tot 10 euro per maand op Unlimited data en 5 euro korting op entertainmentdiensten zoals Netflix of Disney Plus. Daarnaast krijg je toegang tot andere voordelen, zoals extra data of aanvullende TV-zenders.

Liever een losse AirTag kopen?

Was je net te laat en is de deal inmiddels verlopen, of geef je de voorkeur aan een losse AirTag? Geen probleem! In de onderstaande prijsvergelijker vind je de beste aanbiedingen voor AirTags.