Gratis 4-pack Apple AirTags t.w.v. 135 euro scoren: hier moet je zijn

Zoek jij ook vaak je sleutels als je snel weg moet? Met een AirTag hoef je je daar geen zorgen meer over te maken! Je kunt er nu vier helemaal gratis krijgen. Wij leggen je uit hoe je dat doet.

100 euro accessoiretegoed bij sim only van Odido

Sluit je nu een Odido sim-only abonnement af? Dan krijg je tijdelijk gratis JBL-oordopjes of een speaker ter waarde van 120 euro, of je kunt kiezen voor een tegoedbon van 100 euro om accessoires te shoppen. Zo bepaal je zelf je cadeau, zoals bijvoorbeeld een gratis 4-pack Apple AirTags!

Deze handige Apple-tracker is momenteel bij Mobiel.nl verkrijgbaar in een 4-pack voor 99,95 euro. Met het accessoiretegoed dat je ontvangt, kun je dit volledige 4-pack AirTags dus helemaal gratis in huis halen. Zo profiteer je van een slimme en handige manier om je spullen gemakkelijk terug te vinden, zonder dat het je extra geld kost.

Of je nu sporadisch je smartphone gebruikt of juist veel online bent, Odido biedt voor iedereen een geschikte bundel aan, van 2 GB tot onbeperkt internet. Voor deze actie geldt dat je een sim-only abonnement afsluit met maximaal 20 GB. Kies je voor een Unlimited-bundel, dan ontvang je in plaats van het accessoiretegoed (of de JBL-oordopjes) een cashback van 200 euro. Hieronder vind je een overzichtelijke lijst met alle prijzen en mogelijkheden.

Odido in het kort

Odido is een Nederlandse telecomprovider die mobiele abonnementen, internet en tv aanbiedt. Ze zorgen ervoor dat je altijd verbonden bent met een betrouwbaar netwerk, of je nu belt, appt of online bent. Odido is ontstaan uit T-Mobile en Tele2 en heeft inmiddels miljoenen klanten in Nederland. Ze bieden verschillende pakketten aan, zodat iedereen een abonnement kan vinden dat bij zijn of haar gebruik past.

Aantal GB Abonnementsduur Prijs per maand 2 GB 1 jaar €15 p/m 2 GB 2 jaar €14 p/m 10 GB 1 jaar €16,50 p/m 10 GB 2 jaar €15,50 p/m Unlimited Start 1 jaar €28,50 p/m Unlimited Start 2 jaar €27,50 p/m

Apple AirTag: nooit meer je spullen kwijtraken

AirTags zijn kleine, ronde apparaatjes die je gemakkelijk aan je bagage, sleutels of andere belangrijke spullen kunt vastmaken. Ze werken met Bluetooth en gebruiken het Zoek mijn-netwerk van Apple, waardoor je precies kunt zien waar je AirTags zijn. Zo kun je snel en gemakkelijk verloren of gestolen spullen terugvinden, of ze nu vlakbij zijn of ver weg in het buitenland.

Liever een losse AirTag kopen?

Ben je net te laat en is de actie inmiddels voorbij, of heb je gewoon liever een losse AirTag in plaats van een 4-pack? Geen probleem! In de prijsvergelijker hieronder vind je altijd de meest actuele en voordelige aanbiedingen voor AirTags, zodat je toch een goede deal kunt scoren.