Formule 1: zo kijk je de GP van Oostenrijk gratis (ADV)

Het Formule 1-seizoen is in volle gang en komend weekend is het alweer tijd voor de Grand Prix van Oostenrijk. Met een VPN is de race gratis te bekijken. We vertellen je hoe je dat doet.

Grand Prix van Oostenrijk gratis kijken doe je zo

Komend weekend zijn Max Verstappen, Lando Norris en alle andere coureurs te vinden in Oostenrijk. Op het thuiscircuit van RedBull Racing heeft Verstappen al vier keer weten te winnen en is daarmee recordhouder. Zou hij er vijf overwinningen van kunnen maken en zo weer kunnen inlopen op beide McLarens?

We gaat het zien, maar dan moet je natuurlijk wel de race kunnen kijken. In Nederland is Formule 1 alleen te bekijken via dure betaalde streamingdiensten. Gelukkig kan het goedkoper. Ga voor een (veel goedkopere) VPN en je kijkt in het buitenland, waar Formule 1 nog wel gratis op tv wordt uitgezonden. Surfshark kost je bijvoorbeeld maar 2,19 euro per maand, is veilig en biedt nog meer voordelen. We vertellen je er alles over.

Kijk goedkoper Formule 1: dit is hoe het werkt

In landen als Oostenrijk, Luxemburg, België en Zwitserland worden F1-races op gratis zenders uitgezonden. Installeer de Surfshark-app, kies een VPN-server in één van deze landen en ga vervolgens naar de website of app van de zender waarop het wordt uitgezonden in dat land om de livestream te starten. Wil je de race op je tv bekijken, gebruik dan bijvoorbeeld AirDrop om het beeld door te sturen.

Let op: het commentaar bij deze streams is meestal niet in het Nederlands of Engels, maar in het Duits of Frans (afhankelijk van het land dat je kiest). Wil je toch Nederlands commentaar horen? Zet dan Grand Prix Radio aan via de gratis app uit de App Store, zodat je tijdens het kijken naar de vertrouwde stem van Olav Mol luistert.

Hieronder vind je een overzicht van zenders waar je gratis Formule 1 kunt kijken:

Oostenrijk: Servus TV of ORF (Duits);

Zwitserland: SRF (Zwitserduits);

België: RTBF (Frans);

Luxemburg: RTL Zwee (Letzeburgs).

Meer voordelen van een VPN: breid aanbod streamingdiensten uit, privacy bescherming en meer

Een VPN zorgt ervoor dat je gegevens versleuteld worden, waardoor je data veilig blijft. Hierbij hoort ook je locatie. De site die je gebruikt krijgt te zien dat je in het land bent dat je hebt geselecteerd in plaats van Nederland. Gevoelige gegevens komen zo niet in de verkeerde handen en je voorkomt dat je gehackt wordt.

Naast het voordeel dat je nu Formule 1 gratis kunt kijken in het buitenland, is er nog meer. Zo kijk je op deze manier nog meer sporten en neem je ook een kijken tussen het aanbod van streamingdiensten in het buitenland. Hier staan vaak series en films op die we in Nederland niet hebben. Jouw komende zomervakantie wordt goedkoper door je vlucht te boeken via een site in een land met lagere prijzen.

Surfshark Everlink: altijd een werkende verbinding

Op het moment dat er Formule 1 te zien is, is het natuurlijk druk op de servers. Met dit in het achterhoofd heeft Surfshark Everlink bedacht. Deze gepatenteerde technologie zorgt ervoor dat jij altijd een werkende verbinding hebt. Valt de verbinding per ongeluk weg door de drukte, dan zorgt Everlink voor een back-up verbinding en heb jij niet eens door dat er eventjes problemen waren.

Surfshark VPN vanaf slechts 2,19 euro per maand

Speciaal voor jou als F1-fan heeft Surfshark een goede actie. Je krijgt namelijk tot 87 procent korting op de dienst. Daardoor heb je al een VPN voor slechts 2,19 euro per maand. Deze prijs geldt bij een abonnement voor 27 maanden, dus ook volgend jaar kijk je voordelig.

Liever wat minder lang? Dat kan, want er is ook een abonnement voor 15 maanden lang. Je bent dan echter wel wat duurder uit, want dit komt op 3,19 euro per maand. Wil je jouw bescherming naar een hoger niveau tillen, dan kies je voor Surfshark One (2,49 euro per maand). Je krijgt nu ook toegang tot de antivirussoftware, krijgt waarschuwingen bij een datalek en krijgt bij zoekresultaten geen advertenties meer te zien.

Ga je voor One+ (3,99 euro per maand), dan krijg je ook de mogelijkheid om je gegevens uit databases van websites te verwijderen. Zo houdt je jezelf en je privacy dus al helemaal veilig.

