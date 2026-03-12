Formule 1 kijken: GP van China (en rest van seizoen) voor slechts 1,59 euro

Het Formule 1-seizoen is van start gegaan en komend weekend staat de tweede Grand Prix op de planning. In Nederland heb je eigenlijk een streamingdienst nodig om te kijken, maar wij hebben een manier gevonden om slechts 1,59 euro per maand te betalen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Formule 1 kijken voor 1,59 euro

Het eerste raceweekend begon niet goed voor onze eigen Max Verstappen. Hij moest starten van de 20ste plek, maar wist zich toch naar een mooie zesde plaats te vechten. Zoals we al dachten, zou dit seizoen weer heel anders zijn met de nieuwe regels. Beide Mercedes-auto’s eindigden bovenaan, terwijl ze het afgelopen seizoen amper in de top meereden.

Komend weekend is het tijd voor de GP van China en gaan we zien of Max een betere start gaat krijgen. In Nederland is de Formule 1 te volgen bij twee betaalde diensten, maar dit kost je minimaal 10 euro per maand. In verschillende landen in Europa is de sport nog gewoon op televisie te zien, maar om daar te kunnen kijken heb je een VPN nodig.

De voordeligste is momenteel VPN Nederland. Voor een heel jaar betaal je slechts 23,85 euro, wat neerkomt op 1,59 euro per maand. Bovendien krijg je eerst drie maanden gratis. Geen geld, toch? We vertellen je hieronder hoe het werkt.

Dit is hoe je F1 streamt via een VPN

In Europa heb je een aantal opties om Formule 1 gratis te kijken. Dit kan bijvoorbeeld in Oostenrijk en Zwitserland, maar ook Luxemburg en België. Daarnaast is de GP van verschillende landen ook in dat land te bekijken. Op de website van de omroep zit vaak wel een geografische blokkade, maar die kun je omzeilen met een VPN.

Download de VPN Nederland-app op je telefoon of ander apparaat en meld je aan. Kies een server in een land waar de Formule 1 gratis wordt uitgezonden, zoals: Oostenrijk (Joyn, ServusTV of ORF)

Zwitserland (SRF, RSI of RTS)

België (RTBF)

Luxemburg (RTL Play) Ga naar de website van de omroep in het gekozen land en zoek de livestream. Stream vervolgens de race op je apparaat.

Vergroot je aanbod op Netflix, scoor goedkopere vluchten en meer

Goedkoop Formule 1 kijken is niet het enige wat je kunt doen met een VPN. De voornaamste bedoeling van deze technologie is namelijk om veilig online te zijn, zonder dat jan en alleman je gegevens kan inzien. Data wordt eerst naar de server van de VPN verzonden en vervolgens versleuteld gestuurd naar de site of dienst die je wilt gebruiken.

Maar, daar houdt het niet op. Er zijn nog veel meer sporten gratis in het buitenland te volgen, maar ook aankopen en abonnementen scoor je voor een lagere prijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jouw volgende vlucht of een abonnement op Spotify. De prijzen hiervan liggen in minder welvarende landen lager en met een VPN kun je doen alsof je je daar bevindt.

VPN Nederland: goedkoop én veilig

VPN Nederland is een Nederlands bedrijf, zoals je misschien al wel dacht. Dit heeft als voornaamste voordeel dat je met de klantenservice gewoon in het Nederlands spreekt. Die staan overigens zeven dagen per week en 24 uur lang voor je klaar. Dus ook als je op zondag tijdens het streamen van Formule 1 tegen problemen aanloopt.

Verder merk je bij het gebruik van VPN’s vaak dat je internet langzamer wordt. VPN Nederland maakt echter gebruik van speciale technieken, waardoor de snelheden lekker hoog blijven. Ook het bufferen van je stream zul je amper tegenkomen. Je gegevens worden bovendien nergens opgeslagen, waardoor je zeker weet dat je veilig bent. Dit wil bij gratis VPN’s nog wel eens voorkomen.

Tijdelijk sluit je VPN Nederland al voor 1,59 euro per maand af. Daar komen ook nog eens drie gratis maanden bij, waardoor je het hele komende F1-seizoen kijkt en een aantal races van het volgende.