Google TV Streamer 4K: hier is-ie weer op voorraad

Goed nieuws: de Google TV Streamer is weer leverbaar! iPhoned laat je zien bij welke winkels hij op voorraad is en waar je hem het voordeligst kunt bestellen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is de Google TV Streamer

Met dit nieuwste streamingapparaat van Google, de opvolger van de Chromecast, maak je van iedere gewone tv een slimme tv. Hiermee krijg je direct toegang tot populaire streamingdiensten zoals Netflix, Disney+, YouTube en Spotify.

Dankzij de ingebouwde Google Assistent bedien je het apparaat eenvoudig met je stem. Zo kun je moeiteloos content vinden of slimme apparaten in huis aansturen. Daarnaast biedt deze Google TV-streamer ondersteuning voor 4K-resolutie, zodat je altijd kunt genieten van kristalhelder beeld.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waar is de streamer momenteel op voorraad

De TV Streamer bleek na de release razend populair te zijn waardoor het lange tijd lastig was om er eentje te bemachtigen. Gelukkig is het apparaatje nu weer bij diverse webshops op voorraad. Hieronder hebben we de beste deals per beschikbare verkooppunten voor je op een rij gezet.

Toch liever nog de Google Chromecast kopen?

De Google Chromecast is op dit moment lastig te verkrijgen door de beperkte voorraad. Als je er een wilt aanschaffen, is het slim om niet te lang te wachten aangezien het apparaat langzaam verdwijnt. Door de grote vraag zijn ze vaak snel uitverkocht, dus wees er op tijd bij om teleurstelling te voorkomen.