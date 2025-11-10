Google TV Streamer 4K tijdelijk goedkoper dan ooit tijdens Black Friday

De Google TV Streamer is niet vaak in de aanbieding, maar hij is momenteel verkrijgbaar voor de laagste prijs ooit. Bij zowel Bol, MediaMarkt en Coolblue haal je hem nu flink goedkoper in huis. We zetten hieronder de aanbiedingen voor je op een rij.

Google TV Streamer 4K voor minder dan 80 euro

Wil je jouw gewone televisie omtoveren tot een smart-tv? Dan is de Google TV Streamer precies wat je zoekt. Deze krachtige mediaspeler is een van de beste van dit moment en laat je met de afstandsbediening moeiteloos door apps van onder andere Netflix en Disney+ bladeren.

De adviesprijs bedraagt 119 euro, maar op dit moment scoor je hem bij meerdere winkels flink goedkoper. Zo betaal je bij MediaMarkt slechts 79 euro, bij Bol slechts 84,90 euro en bij Coolblue 89 euro. Let wel op: deze acties zijn tijdelijk, wees er daarom snel bij.

Dit is alles wat je wil weten over de Google TV Streamer

De Google TV Streamer is de opvolger van de Chromecast en behoort tot de krachtigste mediaspelers die momenteel verkrijgbaar zijn. Het compacte apparaat staat stijlvol op je tv-meubel dankzij het strakke, minimalistische ontwerp. Je sluit de Streamer eenvoudig aan op je televisie via een hdmi-kabel en kunt meteen beginnen met streamen.

Omdat de mediaspeler draait op Google TV, heb je toegang tot alle populaire streamingapps die je gemakkelijk kunt downloaden en installeren. Je kijkt films en series in haarscherpe 4K-kwaliteit. Dankzij de ingebouwde Ethernetpoort heb je ook de optie voor een stabiele, bekabelde internetverbinding.

Op het gebied van prestaties is de Google TV Streamer duidelijk sneller dan de Chromecast. Apps openen sneller en lopen soepeler, wat zorgt voor een prettige gebruikerservaring. Daarnaast biedt het apparaat slimme smart home-functies. Heb je bijvoorbeeld een slimme deurbel? Dan bekijk je de livebeelden daarvan direct op je tv. De bediening gaat via een vernieuwde afstandsbediening, die intuïtiever en gebruiksvriendelijker is dan die van de eerdere Chromecast met Google TV.