Drie lezers gezocht die de Google Pixel 8 Pro willen testen (en houden) (ADV)

Google heeft de Pixel 8 (Pro) gepresenteerd en overstappen vanaf iPhone is – volgens de zoekreus – ontzettend makkelijk. Daarom zoeken we op iPhoned drie lezers die de Pixel 8 Pro eens uitgebreid willen testen. Leuke bonus: na afloop mag je de smartphone ook nog eens houden!

Test de Google Pixel 8 Pro

De Google Pixel 8 (Pro) is gepresenteerd en Belsimpel is één van de exclusieve aanbieders. Wil jij dit toestel (ter waarde van 1099 euro) twee weken lang testen en daarna je ongezouten mening geven? Doe dan mee met het testpanel. En het beste? Je mag de Google-telefoon vervolgens houden! Aanmelden kan tot en met 11 oktober.

Dit is de Google Pixel 8 Pro

De gloednieuwe Google Pixel 8-serie gaat de strijd aan met de iPhone. Zo is overstappen van iOS naar Android extreem gemakkelijk gemaakt. Je hoeft de twee toestellen slechts met een kabeltje te verbinden en al je gegevens worden overgezet. Daarna voorziet Google de smartphone de komende zeven jaar van updates. Dat is twee jaar langer dan je van een iPhone mag verwachten!

Het scherm van de Pixel 8 Pro meet 6,7 inch en is daarmee even groot als het display van de iPhone 15 Pro Max. Beelden zijn bovendien supersoepel. Het display ververst 120 keer per seconde en dat zorgt voor een even vloeiende weergave als bij de 15 Pro Max. Bovendien heeft het scherm van de Pixel 8 Pro een nog hogere resolutie.

Camera van de Pixel 8 Pro

Ook wat de camera betreft behaalt de Pixel 8 Pro een kleine winst. Kiekjes worden met de 50 megapixel-hoofdcamera gemaakt, de telelens met 48 megapixel of de groothoeklens met 64 megapixels. Inzoomen kan-ie net zo ver als de iPhone 15 Pro Max, maar dat maakt die wel op andere vlakken weer goed. Want de kwaliteit van de kiekjes ligt ook aan de software en daar mag je zelf een oordeel over vellen. De camera van de Pixel 8 Pro is uitgerust met een aantal toffe AI-features die je foto’s nog beter maken.

Verder beschikt de Google-telefoon over 12GB RAM ten opzichte van 8GB voor de iPhone 15 Pro Max. De batterij heeft een capaciteit van 5050 mAh (iPhone 15 Pro Max: 4441 mAh) en houdt het met gemak de hele dag vol. Aan het einde van die dag laadt hij bovendien een stukje sneller op en dat kan aan een snoertje, maar ook draadloos. Het toestel is verkrijgbaar in drie kleuren: Licorice, Sky en Porcelain.

Word jij een van de drie testers?

In samenwerking met Belsimpel zoeken wij drie trouwe lezers die dit alles willen testen. Je gaat de Pixel 8 Pro 128GB twee weken als je hoofdtelefoon gebruiken. Alle onderdelen, zoals de camera, batterij en snelheid, test je uitvoerig. En aan het einde van de periode geef je je conclusie: is hij daadwerkelijk zo goed als Google zegt of houd je het toch bij je geliefde iPhone?

Geïnteresseerd? Schrijf je dan in via onderstaande formulier om kans te maken op deelname aan ons testpanel! Je kan je aanmelden tot en met 11 oktober. De winnaars krijgen zo snel mogelijk bericht. Ben jij één van de drie? Dan mag je de kleur zelf kiezen en ontvang je van ons een uitgebreide briefing, zodat je precies weet wat de aandachtspunten zijn en wanneer jouw review bij ons ingeleverd moet zijn.

De drie ervaringen worden vervolgens samengevoegd tot één grote recensie die wordt gepubliceerd op iPhoned! En na afloop is de Google Pixel 8 Pro ook nog eens helemaal voor jou!

Laden…

Google Pixel 8 (Pro) bij Belsimpel

Niet gewonnen? Je haalt zowel de Google Pixel 8 als de 8 Pro via Belsimpel in huis. Tot en met 16 oktober heeft de webwinkel ook nog eens een leuke actie. Bij aankoop van je Pixel 8 Pro ontvang je de Pixel Watch 2 cadeau (t.w.v. 399 euro). Schaf je de Pixel 8 aan, dan krijg je de Pixel Buds Pro (t.w.v. 229 euro).