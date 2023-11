Google Pixel 8 Pro gebruikersreview: iPhone-gebruikers geven hun mening (ADV)

Volgens Google is het overstappen vanaf iPhone naar Android ontzettend makkelijk geworden met de Google Pixel 8 Pro. Daarom vroegen we enkele weken geleden drie trouwe iPhoned-lezers het toestel te testen. Hier lees je hun bevindingen.

Google Pixel 8 Pro: dit vinden drie trouwe lezers

Begin oktober begonnen we aan onze zoektocht naar drie lezers die bereid waren hun vertrouwde iPhone om te ruilen met een Google Pixel 8 Pro. Willekeurig wezen we drie personen aan die het toestel uitgebreid onder de loep konden nemen.

Liza, Andre en George hebben de Pixel 8 Pro twee weken lang meegenomen in hun dagelijkse leven. Het toestel is getest op specifieke punten, maar ons testpanel nam natuurlijk ook hun algemene ervaringen mee in de beoordeling. Alle ervaringen lees je in deze Pixel 8 Pro-gebruikersreview.

Overstappen naar Android eenvoudig…

Foto van Liza

De allereerste stap bij het overstappen naar een nieuwe smartphone is natuurlijk alle gegevens overzetten. Google levert alle benodigdheden: van een 8pin naar usb-c-koppelstukje tot een stappenplan. Daardoor kan er volgens Liza eigenlijk niks fout gaan. Liza merkt echter op dat de bijgeleverde stappen niet synchroon lopen met het daadwerkelijke proces. Daardoor krijg je het idee dat je een stap hebt overgeslagen.

Je sluit het nieuwe toestel aan op je iPhone en vervolgens kan het toestel alle gegevens kopiëren of je selecteert zelf wat overgezet wordt. Andre koos voor de eerste optie, zodat hij kon zien welke gegevens wel en welke niet mee zouden gaan. Liza zag dat zelfs apps als agenda en notities niet overgeslagen werden.

De drie liepen hierbij verder tegen geen problemen aan. George geeft aan dat ook bij hem het overzetten van zijn gegevens als vanzelf ging. Andre vindt het handig dat Google met verschillende meldingen voorstellen geeft om de instellingen van het toestel aan te passen.

Liza is bovendien blij verrast dat haar AirPods Pro gewoon met de Google-smartphone verbonden kunnen worden, al kunnen ze niet via de Pixel 8 Pro bediend worden. Het batterijpercentage van de draadloze oordopjes is daardoor niet zichtbaar op het toestel en ook de noise cancelling bedien je alleen via de oortjes zelf.

… of toch te mooi om waar te zijn?

Andre miste een aantal apps die wel in de Play Store van Google aanwezig waren en ook Liza miste een aantal telefoonnummers. Liza merkt op: “Het lijkt te mooi om waar te zijn en dat is het wat mij betreft ook”. Ze vond het proces namelijk wel heel erg lang duren. Het kopiëren van de gegevens kostte de Pixel 8 Pro ruim een uur en daarna moesten de apps nog geïnstalleerd worden. In totaal kon Liza na 3 uur het toestel eindelijk in gebruik nemen.

Echt alles is anders, geeft Liza aan. Ook George en Andre moesten erg wennen aan het nieuwe besturingssysteem. Dat is vooral onhandig als je haast hebt, vindt Liza. Het snel openen van de camera en het uitzetten van de wekker waren dingen waar opeens bij nagedacht moest worden. Toch geeft ze ook toe dat het overstappen naar een ander besturingssysteem altijd wennen is.

Intelligente camera verrast

Google focust met de Google Pixel 8 Pro vooral op de camera en de inzet van AI. Dat zagen we ook terug in de bevindingen van ons testpanel voor iPhoned. Liza: “Dat de Google Pixel 8 Pro met gemak de scherpste foto’s maakt is een feit”. Ook Andre laat weten dat alle foto’s haarscherp zijn, ook bij het inzoomen.

Foto’s van Andre

Andre ging langs bij de kerstshow van een tuincentrum en dat was een goede gelegenheid om de Magic Eraser te proberen. Het was druk en daardoor had de software wat moeite om alle personen te detecteren. Daarom ging hij over tot handmatig gummen, maar dat gaf soms wat beeldruis. Wel geeft hij aan dat bij lichtere opnamen deze functie over het algemeen wel goed werkte.

Fijn is ook volgens Liza dat je foto’s achteraf bewerkt. Ben je bijvoorbeeld niet tevreden met de stand waarin je een foto gemaakt hebt, dan verander je die later nog naar een portretstand.

Macrostand werkt prettig en snel

Hoewel het toestel onderwerpen tot 5 keer dichterbij kan halen zonder kwaliteitsverlies, zou Andre niet verder gaan dan 2 keer. Bij verder dan dat wordt het lastiger om de camera stabiel te houden, tenzij je een statief gebruikt. Gebruik je niet de zoomfunctie om dichtbij je onderwerp te komen, maar breng je het toestel fysiek dichterbij? Dan detecteert de Pixel 8 Pro dat je een macrofoto wilt maken.

Er komt dan een pictogram in beeld. Druk je daarop? Dan schakelt de camera over naar de macrostand. Soms lijkt de telefoon te twijfelen en knippert het icoontje, aldus Liza. Andre vond de functie prettig en snel werken. Ook Liza vond de macrostand handig.

Foto van Liza – Macrostand

Liza wilde een klein nummertje lezen op een chip dat met het blote oog onmogelijk te lezen was, maar met de macrostand kwamen de cijfers toch tevoorschijn. Wel merkte Liza op dat de telefoon heel stil gehouden moet worden. Al bij een kleine beweging is het resultaat een onscherpe foto.

De perfecte groepsfoto met Best Take

Google helpt je graag een handje bij het maken van groepsfoto’s. Iedereen vindt altijd een andere foto de beste. Met Best Take selecteer je de beste gezichten uit meerdere foto’s om zo de perfecte groepsfoto te maken. Dat werkt schrikbarend goed, vinden ze alle drie.

“Soms staat iedereen zo anders op de foto, dat de wijziging ook heel groot is. Ook dan is het resultaat de moeite om op te slaan. ” aldus Andre. Toch vindt Liza de functie ook eng, juist omdat het zo goed werkt. Dat betekent namelijk dat een foto volledig te manipuleren valt. Andre merkt nog op dat de aanbevolen foto vaak wel wat van zijn scherpte verliest.

Verwijder achtergrondgeluid met Audio Magic Eraser

Dan een andere handige AI-functie van de Google Pixel 8 Pro: de Audio Magic Eraser. Hiermee verwijder je achtergrondgeluid van video’s of audio-opnames. Doe je dit handmatig, dan wis je volgens Andre geluiden als muziek of ruis volledig. Gebruik je de automatische optie, dan is het achtergrondgeluid alleen minder hard.

Liza heeft de functie in verschillende omstandigheden getest en geeft aan dat het werkt, al is het wel in niet al te luide omgevingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geluid van de wind. In dat geval blijven de overgebleven geluiden duidelijk te horen.

Bij een luide heimachine werd het kabaal een vaag achtergrondgeluid, maar helemaal weg kreeg ze het niet. Soms werden andere geluiden (waarvan het niet de bedoeling was) ook zachter. Handig vond Andre nog dat het origineel altijd bewaard blijft, zodat je lekker kunt experimenteren.

Conclusie en dit viel nog meer op

Foto van Andre

De eerste indruk die Liza van de Pixel 8 Pro kreeg was: “Fantastisch! Nog mooier dan op de foto’s.” De matte kleur met glanzende details geven de telefoon volgens haar een luxe uitstraling en Andre is het daar mee eens. Hij geeft aan het design van de camerabalk mooi te vinden.

George vind de handzaamheid echter niet prettig en ook Andre en Liza vinden het toestel te glad en groot. De Pixel 8 Pro meet namelijk een flinke 6,7 inch, al komt hij daarmee overeen met de iPhone 15 Plus en 15 Pro Max. De accu hield het bij normaal gebruik volgens Liza één dag vol en dat was voor Andre voldoende.

Om de Pixel weer op te laden was hij 1 uur en 45 minuten kwijt. Liza vergelijkt de accuduur nog met haar huidige iPhone 14 Pro en komt tot de conclusie dat het net iets minder lang is dan haar iPhone. Iedere dag opladen is wat haar betreft prima te doen, maar ze vraagt zich wel af wat dit voor de batterij doet op de lange termijn. Haar iPhone 14 Pro hoefde ze in het begin namelijk maar eens in de 2 dagen op te laden.

De belangrijkste vraag voor ons testpanel hebben we voor het laatst bewaard: gaan ze overstappen naar de Google Pixel 8 Pro? Liza miste haar iPhone na een aantal dagen weer (op de camera na). Toch denkt ze dat vooral gewenning is na 10 jaar als iOS-gebruiker. Andre antwoordde dat ook hij even moest wennen, maar dat ging snel. Hij sloot zijn review af met de conclusie dat hij de Google Pixel 8 Pro een mooi en prettig toestel vindt.