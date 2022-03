6 redenen om nú een Google Nest met flinke korting te kopen (ADV)

Je huis slimmer maken is niet moeilijk met Google Nest. En nu heb je helemaal geen reden meer om het niet te doen, want verschillende producten van Google Nest hebben flinke korting gekregen en zijn goedkoper dan ooit. We geven je 6 redenen om je huis juist nu slimmer te maken.

Google Nest kopen met flinke korting

Het is nu het perfecte moment om je eigen huis (of kamer) van een ‘slimme’ upgrade te voorzien. Verschillende producten van Google Nest zijn nu goedkoper dan ooit, want je krijgt nu tot wel 50% korting bij tink. Wij laten je de interessantste producten in dit artikel zien.

1. Google Nest Audio: altijd gezelligheid in huis

Wil je overal in je huis naar de nieuwste hits luisteren op Apple Music? Of lekker onderuit gezakt naar je favoriete podcasts op Spotify? Met de Google Nest Audio is dat zo geregeld. Deze speaker streamt je lievelingsmuziek, audioboeken en podcasts en je bedient hem met je stem.

Daarnaast kan je met de Google Nest Audio ook je andere smart home-apparaten in je huis aansturen. Ook leuk: je kunt meerdere Google Nest Audio-speakers aan elkaar linken of koppelen. Dan hoor je door je hele huis dezelfde muziek.

Er is nu een speciale aanbieding voor Google Nest Audio. Je krijgt dan drie speakers met 33 procent korting. Je betaalt dan niet € 297 maar € 199,95.

2. Google Chromecast werkt samen met Google Nest Mini

Met de Google Chromecast maak je elke televisie slimmer. De Google Nest Mini zorgt daarnaast ervoor dat je ook spraakbesturing mag gebruiken. Zo laat je de afstandsbediening links liggen en hoef je alleen maar te zeggen dat je Vikings Valhalla op Netflix wilt kijken. Veel makkelijker, toch?

De Google Nest Mini met de Google Cromecast is nu te koop met een leuke korting. De set kost normaal € 98, maar is nu met 18 procent korting te koop voor maar € 79,95.

3. Google Nest Camera’s: altijd een veilig gevoel

Je moet toegeven dat zo’n slimme deurbel toch wel verrekt handig is: je ziet meteen wie er voor de deur staat en je hoeft niet alles te laten vallen om naar de voordeur te vliegen. Daarnaast houd je met de Google Nest Camera’s de voortuin en de rest van het huis in de gaten. Zo heb je altijd een veilig gevoel in huis en kun je eventueel je spelende koters in de gaten houden.

Een Google Nest Doorbell met een Google Nest Hub (tweede generatie) is nu met 34 procent korting te koop, voor € 199. Daarnaast krijg je nu 28 procent korting bij een Google Nest Cam 2-pack met een Google Nest Hub (tweede generatie). Je betaalt dan geen € 459,98, maar € 329.

4. Google Nest Hub: praat ook tegen andere slimme apparaten

Zet of hang een Google Nest Hub in je woonkamer en een in je keuken. Daarmee bedien je vervolgens al je smart home-apparaten, laat je berichten voorlezen of bekijk je receptenvideo’s tijdens het koken. Ook de Google Nest Hub is nu met een flinke korting te koop. Bij een Google Nest Hub (2-pack) krijg je 45 procent korting en die kost nu € 109,95.

5. Privacy-schakelaar: altijd privé wanneer je wilt

Elk Google Nest-apparaat heeft een fysieke privacy-schakelaar als je (tijdelijk) niet wilt dat de apparaten naar je stem luisteren. Deze schakelaar zet de microfoons volledig uit. Daarnaast heeft de Google Nest Hub LED-lampjes aan de voorkant van het scherm, die aangeven wanneer de schakelaar aan of uit staat.

6. Flinke kortingen bij tink

Natuurlijk wil je niet te veel geld uitgeven om je huis een slimmer te maken. Daarom is nu het perfecte moment om je huis een ‘upgrade’ te geven. Bij tink krijg je tot wel 50 procent korting op Google Nest-producten. We hebben hier een paar van de interessantste producten bij elkaar gezet, maar er zijn nog veel meer kortingen te vinden. Check daarvoor de pagina met alle aanbiedingen hieronder.