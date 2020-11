Bij tink profiteer je nu van hoge kortingen op smarthome-apparatuur. Wil je een Google Nest Hub of Google Nest Mini aanschaffen? Deze producten koop je nu met flinke kortingen! Hieronder lichten we de beste Google Nest-aanbiedingen voor je uit.

Google Nest-aanbiedingen bij tink

Voor alles wat met smart home te maken heeft ben je bij tink aan het juist adres. Dit verkoop- en vergelijkingsplatform helpt je verder bij het creëren van jouw ideale smart home. Check alle Google Nest-producten die je nu met een leuke korting kan scoren en maak jouw smart home compleet.

Hieronder hebben wij vijf smart home-deals voor je op een rijtje gezet. Van een Google Nest Hub tot een Nest Cam. Alles voor je smart home vind je bij tink.

1. Google Nest Audio 2-pack met gratis Google Nest Mini

Scoor een Google Nest Audio 2-pack met gratis Google Nest Mini nu met wel 68 euro korting. Beluister je lievelingsmuziek, audioboeken en podcasts, want deze producten zorgen voor lekker helder geluid. Met de Google Nest Audio 2-pack haal je één van de beste speakers van Google in huis, die je combineert met de Google Nest Mini zodat je ook gebruik kan maken van de Google Assistent.

Google Nest Audio 2-pack:

✔ Met gratis Google Nest Mini

✔ Krachtige bass en kristalhelder geluid

✔ Van € 257 voor € 189

Meer info Bekijk aanbieding

2. Google Nest Hub + Google Nest Mini voor een actieprijs

Vanuit de Google Nest Hub bedien je eenvoudig al je aangesloten smart home-producten. De Google Nest Mini kun je gebruiken als tweede microfoon voor communicatie met de Nest Hub. Deze slimme luidsprekers kunnen over meerdere ruimtes gesynchroniseerd en stuur je eenvoudig aan. De Google Nest Hub en Google Nest Mini vullen elkaar dus perfect aan en zijn nu verkrijgbaar voor nog geen 100 euro.

Google Nest Hub + Google Nest Mini:

✔ Alles overzichtelijk op het scherm

✔ Smart home besturen

✔ Van € 148,99 voor € 99

Meer info Bekijk aanbieding

3. Google Nest Hub, Nest Mini én Hombli Smart Bulb Colour 2-pack

Dankzij de Google Assistent bedien je deze producten eenvoudig met je stem. Speel bijvoorbeeld je favoriete muziek af en kies direct bijpassende sfeerverlichting. Je kunt er ook voor kiezen om deze led-lampen te bedienen met de Hombli-app. Met dit pakket bestaande uit de Google Nest Hub, Nest Mini en Smart ledlampen ben je al een eind op weg naar jouw ideale smarthome. Nu te koop met 42 procent korting.

Google Nest Hub + Nest Mini + Hombli Smart Bulb 2-pack:

✔ Handige spraakbesturing

✔ Compact entertainment pakket

✔ Van € 188,89 voor € 109,95

Meer info Bekijk aanbieding

4. Google Nest Cam Indoor met Google Nest Hub

Wil jij je woning extra beveiligen en je eigendommen bewaken? Met de Google Nest Cam Indoor bekijk je haarscherpe beelden direct terug op de Nest Hub. De beelden sla je eenvoudig op in de cloud via je eigen wifi-netwerk.

Of gebruik de Google Nest Cam Indoor en Google Nest Hub als babyfoon om een oogje in het zeil te kunnen houden in de babykamer, terwijl je zelf een film kijkt in de woonkamer. Deze set is nu verkrijgbaar met 70 euro korting.

Google Nest Cam Indoor + Google Nest Hub:

✔ Full HD sensor

✔ Eenvoudige bevestiging door magnetische plaat

✔ Van € 229,98 voor € 159,95

Meer info Bekijk aanbieding

5. Google Nest Mini 2-pack voor een actieprijs

Met de Google Nest Mini 2-pack haal je een goede aanvulling op je smart home in huis. Deze smart speakers kun je op een handige locatie neerzetten of aan de muur monteren. Ook stream je eenvoudig je favoriete serie op je smart tv. Of gebruik deze slimme speakers als je persoonlijke assistent in je dagelijks leven. Nu afgeprijsd naar slechts 79 euro.

Google Nest Mini 2-pack:

✔ Je persoonlijke assistent in het dagelijks leven

✔ Stream op je tv

✔ Van € 118 voor € 79

Meer info Bekijk aanbieding

Met tink creëer je jouw ideale smart home

Ben je op zoek naar andere producten voor je smart home? Bij tink vind je nog veel meer aanbiedingen en ze helpen jou bij het maken van de beste smart home-keuzes. Of je nu op zoek bent naar een slimme thermostaat voor energiebesparing, slimme speakers om je te assisteren of beveiligingscamera’s om je woning te bewaken, tink heeft het voor jou in huis. Neem dus snel een kijkje bij tink en maak jouw smarthome compleet.