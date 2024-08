Google Chromecast verdwijnt: nu voor minder dan 55 euro

Google heeft de productie van de Chromecast stopgezet, en deze verdwijnt binnenkort om plaats te maken voor de nieuwe Google TV Streamer. iPhoned laat je zien waar je de Chromecast nog steeds kunt kopen voor minder dan 55 euro.

Waarom verdwijnt de Chromecast

Google heeft onlangs de Google TV Streamer aangekondigd, een geavanceerd streaming-apparaat met verbeterde hardware en een ethernetpoort. Het apparaat ondersteunt streamen in 4K-resolutie en kan ook dienen als hub voor Google Home-apparaten. De Google TV Streamer is vanaf september verkrijgbaar voor 119 euro.

Met deze aankondiging maakte Google ook bekend te stoppen met de productie van de bekende Google Chromecast. De apparaten blijven verkrijgbaar zolang de voorraad strekt, maar er komen geen nieuwe modellen meer. Wel zullen recente modellen nog steeds software- en beveiligingsupdates ontvangen. Ben je van plan om nog een Google Chromecast te kopen voordat hij verdwijnt? We hebben de beste prijzen voor je op een rijtje gezet.

Google Chromecast met Google TV (4K): nu voor minder dan 55 euro

De Google Chromecast 4K met Google TV is een krachtig streaming-apparaat dat je tv-ervaring naar een hoger niveau tilt. Met ondersteuning voor 4K-resolutie en HDR10, biedt dit apparaat haarscherpe beeldkwaliteit en levendige kleuren, wat zorgt voor de ultieme kijkervaring.

Wat deze Chromecast echt onderscheidt, is de ingebouwde Google TV-interface. In plaats van alleen te casten vanaf je smartphone, krijg je een complete smart TV-ervaring direct op je televisie. De gebruiksvriendelijke interface geeft je toegang tot een breed aanbod aan streamingdiensten zoals Netflix, Disney+, Prime Video en YouTube, allemaal netjes georganiseerd in één plek.

Google Chromecast met Google TV (HD): de beste deals

De Google Chromecast HD met Google TV is een betaalbaar en veelzijdig streaming-apparaat dat je standaard televisie omtovert in een smart TV. Dit model biedt streaming in HD-kwaliteit, waardoor je kunt genieten van heldere en gedetailleerde beelden, zelfs op oudere tv’s zonder 4K-ondersteuning.

Net als zijn 4K-tegenhanger komt de Chromecast HD met Google TV met een ingebouwde Google TV-interface, wat betekent dat je direct toegang hebt tot een breed aanbod aan streamingdiensten zoals Netflix, YouTube, Disney+ en meer, allemaal vanuit één overzichtelijk menu. De interface is gebruiksvriendelijk en geeft gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van je kijkgedrag, zodat je eenvoudig nieuwe series en films kunt ontdekken.

Alternatieven voor de Google Chromecast

Er zijn verschillende alternatieven voor de Google Chromecast die vergelijkbare functies bieden voor het streamen van media naar je tv. Enkele voorbeelden zijn de Amazon Fire TV Stick en natuurlijk Apple TV.