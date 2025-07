Internet bij KPN of Ziggo te duur: zo krijg je goedkoper internet (en gratis Videoland)

De prijzen voor internet bij Ziggo en KPN zijn vanaf 1 juli 2025 opnieuw omhoog gegaan. Daardoor zijn veel mensen nu duurder uit voor hun Ziggo of KPN internetabonnement. Gelukkig bestaat er een voordeliger alternatief. In dit artikel ontdek je welke optie dat is en hoe je gemakkelijk kunt besparen op je internetkosten.

Ziggo & KPN verhogen internet prijzen: dit is het goedkoopste alternatief

Per 1 juli 2025 zijn de prijzen bij Ziggo en KPN voor internet opnieuw gestegen. Vooral bestaande klanten met oudere abonnementen bij Ziggo en alle klanten bij KPN betalen nu meer; zo kost het 100 Mbit-abonnement bij KPN nu 43,90 euro per maand, een stijging van 1,40 euro. Afhankelijk van je pakket betaal je bij KPN zelfs tot 2,64 euro extra per maand.

Wil je niet nóg meer kwijt zijn aan je internetabonnement? Goed nieuws: er is een voordeligere optie waarmee je makkelijk kunt besparen op je maandelijkse kosten! Met Odido Klik&Klaar heb je al internet voor slechts 25 euro per maand. Bovendien krijg je de eerste zes maanden gratis toegang tot Videoland. Hieronder vind je alle details overzichtelijk op een rij.

Overal online met 5G, zonder vaste aansluiting

Odido Klik & Klaar Internet is een betaalbare en flexibele oplossing voor snel internet thuis, waarbij je gebruikmaakt van het 5G-netwerk. Voor slechts 25 euro per maand krijg je onbeperkt internet, zonder dat je afhankelijk bent van een vaste kabel- of glasvezelaansluiting. Dit maakt het niet alleen ideaal voor thuisgebruik, maar ook bijzonder handig op locaties waar geen vaste verbinding mogelijk is, zoals op de camping of in een vakantiewoning.

Het abonnement is maandelijks opzegbaar en de installatie is eenvoudig zelf te doen met het meegeleverde 5G-modem en een simkaart. Je hoeft alleen het modem aan te sluiten op het stroomnet en je bent direct online. Met Klik&Klaar Internet heb je geen vaste kabels of glasvezel nodig en kun je gebruikmaken van internetsnelheden tot 300 Mbit/s, afhankelijk van waar je bent en de sterkte van het 5G-signaal. Doordat Klik&Klaar Internet maandelijks opzegbaar is, is het een stuk voordeliger dan veel traditionele internetabonnementen bij andere providers. Zo profiteer je van maximale flexibiliteit en lage maandlasten, waar je ook bent.

Gratis Videoland t.w.v. 5,99 euro per maand

Daarbovenop krijg je nu tijdelijk de eerste zes maanden gratis Videoland Basis cadeau, ter waarde van 5,99 euro per maand. Met Videoland stream je een groot aanbod aan films, series en programma’s. Je vindt er populaire Nederlandse titels als Mocro Maffia, De F*ckulteit en Eén Grote Familie, maar ook internationale successen als The Handmaid’s Tale, Line of Duty en Gomorra.

Daarnaast biedt Videoland realityshows, true crime, kinderprogramma’s en de nieuwste RTL-series, iedere week komt er nieuwe content bij. Zo kun je de eerste zes maanden gratis genieten van het complete aanbod van Videoland, zonder extra kosten.

Extra voordelig internet dankzij Klantvoordeel

Als je al een mobiel abonnement hebt bij Odido of Ben, kun je extra voordelig gebruikmaken van Klik&Klaar Internet: je betaalt dan slechts 20 euro per maand in plaats van het standaardtarief van 25 euro.

Deze korting van 5 euro per maand ontvang je dankzij Klantvoordeel waarmee je door het combineren van meerdere abonnementen op hetzelfde adres automatisch korting ontvangt. Zo profiteer je als bestaande klant van snel 5G-internet voor een zeer scherpe prijs.