Deze 3 robotstofzuigers zijn heel goedkoop (maar wel goed)

Heb je geen zin meer om zelf te stofzuigen? Dan is er goed nieuws, want robotstofzuigers worden steeds betaalbaarder. Wij zetten drie goedkope én kwalitatief goede robotstofzuigers voor je onder elkaar!

Goedkope robotstofzuigers populair

Gadgets worden steeds populairder binnen het huishouden, zo ook voor het stofzuigen. Kleine, ronde robots nemen steeds vaker het stofzuigen binnenshuis over, en soms zelfs ook het dweilen. Toch leg je al snel een behoorlijk bedrag neer voor zo’n robotstofzuiger. Zo kost een iRobot Roomba maar liefst 499 euro.

Dat is een flink prijskaartje, waardoor je waarschijnlijk liever zelf blijft stofzuigen. Gelukkig worden robotstofzuigers steeds populairder, ook onder goedkopere aanbieders. Hierdoor kun je tegenwoordig ook een robotstofzuiger aanschaffen tegen een veel lagere prijs, zonder enorm op kwaliteit te moeten inleveren. Wij zetten een aantal kwalitatief goede én betaalbare robotstofzuigers voor je onder elkaar!

1. Robotstofzuiger met dweilfunctie van Bol.com

Wil je een goedkope robotstofzuiger, die ook nog kan dweilen? Dan is deze robotstofzuiger van Bol.com een goede keuze. Het apparaat kan zowel stofzuigen als dweilen en is vooral geschikt voor het (dagelijks) opruimen van bijvoorbeeld dierenharen en kleine vuilresten. Met de bijgeleverde doeken dweilt én veegt de stofzuiger de ruimte ook nog schoon.

De robotstofzuiger heeft verschillende reinigingsfuncties, die je kiest via de Tuya Smart-app. Ook handig: je kunt het apparaat bedienen met stembediening via Google Assistant Voice Control. De lage prijs is volgens de reviews vooral terug te zien in de route van de robotstofzuiger, hij stoot namelijk net iets vaker zijn hoofd aan objecten als stoelpoten.

Na de schoonmaakbeurt keert de robotstofzuiger wél automatisch terug naar zijn oplaadstation. Normaal kost de robotstofzuiger 139 euro, maar bij Bol.com betaal je nu nog maar 119,95 euro voor het apparaat!

2. Silvercrest Robotstofzuiger van de Lidl

Heb je liever dat de robot alleen stofzuigt? Bij de Lidl kun je sinds een aantal jaar terecht voor gadgets in je huis, waaronder robotstofzuigers. De Silvercrest Robotstofzuiger doet precies wat je verwacht van een robotstofzuiger, met verschillende reinigingsstanden wordt je woonkamer (of andere ruimte) vanzelf schoongemaakt. Zelfs als je even niet in de buurt bent!

Je bestuurt de robotstofzuiger met de Lidl Home-app of de bijgeleverde afstandsbediening. Na het stofzuigen vindt het apparaat zelf zijn weg terug naar het laadstation. Het grote voordeel van de Silvercrest Robotstofzuiger van de Lidl is dat het apparaat erg stil is. Hierdoor kun je de robotstofzuiger ook aanzetten als je thuis bent, zonder veel geluidsoverlast van de stofzuiger.

Met elf gevoelige anti-schoksensoren vindt de robot zijn weg door het huis, zonder grote botsingen met bijvoorbeeld stoelpoten. Een ruimte afsluiten van de stofzuiger is ook mogelijk met de extra bijgeleverde scanner (ook wel ‘digitale muur’). De accuduur van deze robotstofzuiger is met 90 minuten iets langer dan de robotstofzuiger van Bol.com. Dat is vooral handig bij het stofzuigen van grotere ruimtes, al kunnen beide robots ook tussendoor automatisch opladen.

Voor 179 euro heb je de goedkope robotstofzuiger van de Lidl al in huis!

3. Lidar robotstofzuiger met dweilfunctie van de Blokker

Heb je een iets hoger budget? Dan is de Zedar R600 van de Blokker een aanrader. Met de V-borstel zuigt de robotstofzuiger al het vuil gemakkelijk op, ook handig als je bijvoorbeeld een hond of kat hebt. Met de LiDAR-scanner navigeert de stofzuiger door je huis én wordt er een plattegrond samengesteld van de ruimte. Zo kun je zelf instellen welke delen van de kaart schoongemaakt moeten worden.

Een handige extra functie: de robot kan naast stofzuigen ook de vloeren dweilen. Dit kun je instellen via de app van de robotstofzuiger, daar bepaal je of het apparaat stofzuigt, dweilt of juist allebei doet. Hierbij is het ook mogelijk om tijdschema’s in te stellen, zodat de stofzuiger automatisch aan zijn ronde begint als je niet thuis bent. Bij de Blokker leg je 289 euro neer voor de robotstofzuiger!

Meer weten over (goedkope) robotstofzuigers?

Hoeveel geld je neerlegt voor een robotstofzuiger is natuurlijk afhankelijk van je eigen budget. Bovenstaande stofzuigers hebben wel een eigen laadstation, waar ze vanzelf naar toe rijden na een schoonmaakronde. Je moet dan wel zelf het afvalbakje van de stofzuiger legen. Is je budget (veel) hoger? Dan zijn er ook robotstofzuigers te koop die zelf de opvangbak leegmaken.

Eén van die stofzuigers is de iRobot Roomba Combo i8+. Dit apparaat heeft een veel hogere aankoopprijs, maar je hebt er ook minder omkijken naar door de speciale opvangbak. Ben je benieuwd naar deze geavanceerde robotstofzuiger? En in hoeverre het dure apparaat de prijs waard is? Bekijk dan hier onze review over de iRobot Roomba Combo i8+!