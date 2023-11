Goedkope powerbank van de Lidl: overal je iPhone opladen

Een powerbank is ontzettend handig, want je iPhone komt nooit meer zonder stroom te zitten. Deze goedkope powerbank van de Lidl kan je iPhone zelfs meerdere keren opladen.

Goedkope powerbank van de Lidl

Zul je net zien: wil je net betalen met Apple Pay is je toestel leeg. Hoewel je iPhone het wel een dag zonder opladen vol kan houden, komt het toch weleens voor dat je toestel op vervelende momenten leeg is.

Dan komt een powerbank je goed van pas. Deze draagbare opladers voor je iPhone kunnen je toestel (meestal meerdere keren) opladen en dat overal. Wel zo handig als je nergens een stopcontact of usb-aansluiting in de buurt kunt vinden.

De Lidl heeft nu een goedkope powerbank in de aanbieding. Deze Tronic Powerbank 20000 kost je 19,99 euro in de webshop. Het is een van de krachtigste powerbanks die ze verkopen.

Deze powerbank heeft een 20.000 mAh li-ion accu aan boord. Hiermee kun je hem gebruiken voor het mobiel opladen van smartphones, tablets, e-book readers etc. Afhankelijk van het apparaat en de grootte van de accu kun je een apparaat meerdere keren opladen.

Een recente iPhone kun je twee tot drie keer opladen met deze goedkope powerbank. Het is zelfs mogelijk om twee apparaten tegelijk op te laden. Alleen dan moet je wel zowel de usb-a- als usb-c-poort gebruiken op de powerbank. Je kunt dan met maximaal 15 W (gecombineerd) twee apparaten tegelijk opladen. Een ledje geeft de status van de accu in de powerbank aan.

Ook leuk: de powerbank van de Lidl is er in twee kleuren, wit en zwart. Hij is beschermd tegen oververhitting en kortsluiting. En het duurt ongeveer 6 uur voordat de powerbank volledig is opgeladen. Een laadkabeltje (van usb-a naar usb-c) zit er ook bij. Omdat er een flinke accu in deze powerbank zit is hij wel wat zwaar.

Deze goedkope powerbank van de Lidl heeft ook ondersteuning voor Power Delivery (PD). Daarmee laadt deze powerbank je iPhone sneller op dat powerbanks die deze functie niet hebben. Het opladen via een stopcontact met een krachtige lichtnetadapter blijft altijd wel wat sneller.

