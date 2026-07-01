Deze goedkope tracker is een serieuze concurrent voor de AirTag 2

De UGREEN FineTrack Smart Finder werkt volledig via Apple’s Zoek mijn-app en kost een stuk minder dan de AirTag 2. Een 4-pack is beschikbaar voor 29,98 euro, wat neerkomt op slechts 7,49 euro per stuk. De AirTag 2 kost gemiddeld rond de 30 euro per stuk.

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Dit krijg je voor slechts 7,49 euro per stuk

De UGREEN FineTrack Smart Finder is een Bluetooth-tracker die je koppelt aan de Zoek mijn-app op je iPhone, iPad of Mac. Dankzij het Zoek mijn-netwerk, dat bestaat uit miljarden Apple-apparaten wereldwijd, kun je de tracker ook terugvinden als je zelf niet in de buurt bent. De tracker heeft daarvoor geen eigen internetverbinding nodig. Andere iPhones in de buurt sturen de locatie anoniem door, zodat jij altijd weet waar je spullen zijn. Dit zijn de belangrijkste functies van de tracker:

IP68-waterbestendigheid : bestand tegen regen, spatwater en onderdompeling

: bestand tegen regen, spatwater en onderdompeling Oplaadbare batterij via usb-c : gaat ongeveer een jaar mee op één lading

: gaat ongeveer een jaar mee op één lading Geluidssignaal van 80 dB : handig om de tracker op korte afstand terug te vinden

: handig om de tracker op korte afstand terug te vinden Bereik van 10 tot 20 meter via Bluetooth, met een geluidssignaal voor nauwkeuriger zoeken tot minder dan 1 meter

via Bluetooth, met een geluidssignaal voor nauwkeuriger zoeken tot minder dan 1 meter Stickers en een dust plug zijn direct meegeleverd in de verpakking

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Hoe verhoudt deze tracker zich tot de AirTag 2?

Beide trackers werken via de Zoek mijn-app en bieden vergelijkbare basisfuncties. Ze tonen de locatie van een item op een kaart, sturen een melding als je iets vergeet mee te nemen en maken een geluid om het item dichtbij te vinden. Er zijn echter ook duidelijke verschillen:

Nauwkeurigheid : de AirTag 2 gebruikt Ultra Wideband-technologie en bepaalt de locatie tot op de centimeter. De UGREEN FineTrack werkt met Bluetooth en een geluidssignaal, wat minder nauwkeurig is;

: de AirTag 2 gebruikt Ultra Wideband-technologie en bepaalt de locatie tot op de centimeter. De UGREEN FineTrack werkt met Bluetooth en een geluidssignaal, wat minder nauwkeurig is; Waterbestendigheid : de UGREEN heeft een IP68-certificering, de AirTag 2 haalt IP67;

: de UGREEN heeft een IP68-certificering, de AirTag 2 haalt IP67; Geluidsniveau : de UGREEN produceert 80 dB, de AirTag 2 circa 70 dB;

: de UGREEN produceert 80 dB, de AirTag 2 circa 70 dB; Batterij : de UGREEN heeft een oplaadbare usb-c-batterij. De AirTag 2 gebruikt een CR2032-knoopcelbatterij die je na ongeveer een jaar vervangt;

: de UGREEN heeft een oplaadbare usb-c-batterij. De AirTag 2 gebruikt een CR2032-knoopcelbatterij die je na ongeveer een jaar vervangt; Vorm : de UGREEN is rechthoekig (36 x 36 x 7 mm) met een bevestigingslus voor direct gebruik aan sleutels. De AirTag 2 heeft een ronde vorm met een diameter van 31,9 mm;

: de UGREEN is rechthoekig (36 x 36 x 7 mm) met een bevestigingslus voor direct gebruik aan sleutels. De AirTag 2 heeft een ronde vorm met een diameter van 31,9 mm; Accessoires: bij de UGREEN zijn stickers en een dust plug inbegrepen. Bij de AirTag 2 koop je accessoires apart.

Voor wie is de UGREEN FineTrack geschikt?

Wil je gewoon een betaalbare tracker die werkt met de Zoek mijn-app en zoek je geen centimeter nauwkeurige locatiebepaling, dan is de UGREEN FineTrack een prima keuze. Heb je de meest nauwkeurige lokalisatie nodig via Ultra Wideband, dan blijft de AirTag 2 de betere optie. De 4-pack van de UGREEN FineTrack Smart Finder is beschikbaar via Amazon voor slechts 29,98 euro.