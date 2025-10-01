Dit zijn de 3 goedkoopste slimme stekkers voor je woning (en hier haal je ze)

Wil je jouw huis slimmer maken? Dan zijn slimme stekkers een eenvoudige én goedkope manier om daarmee te beginnen. Dit zijn drie voordelige slimme stekkers!

Slimme stekkers

Bij het kopen van nieuwe lampen, stofzuigers, deurbellen en speakers is het je vast al opgevallen: vrijwel alle apparaten zijn op dit moment ‘slim’. Ze zijn verbonden met het wifinetwerk en vaak vanaf een afstand te bedienen. Inmiddels zijn er talloze opties om je huis nog slimmer te maken, met bijvoorbeeld slimme camera’s of zelfs elektrische gordijnen. Toch is het niet nodig om daar grote uitgaven voor te doen, want je kunt je huidige apparaten ook automatiseren met slimme stekkers.

Het aanschaffen van slimme stekkers is een eenvoudige en goedkope manier om jouw oude lampen of andere apparaten toe te voegen aan je smart home. Je plaatst een slimme stekker in het stopcontact en sluit je ‘domme’ apparaat daarop aan. Vervolgens kun je deze stekker toevoegen aan een applicatie op je smartphone, zodat je het apparaat kunt bedienen van een afstand. Slimme stekkers hoeven helemaal niet duur te zijn, waardoor iedereen zijn huis kan automatiseren. Wij zetten drie goedkope stekkers voor je onder elkaar!

1. Slimme stekkers van de Action

Action heeft inmiddels een breed assortiment aan apparaten voor je slimme woning. Onder dat assortiment vallen natuurlijk ook slimme stekkers, die je bij Action voor een voordelige prijs in huis haalt. Je krijgt bij Action drie LSC Smart Connect stekkers voor slechts 20,85 euro.

Deze stekkers koppel je eenvoudig aan de gratis LSC Smart Connect-app, waar je ze vervolgens kunt bedienen. Je hebt dus geen hub nodig om de slimme stekkers aan te sluiten, in plaats daarvan voeg je ze gemakkelijk toe aan de app. In de applicatie zet je de stekkers aan en uit, of stel je automatiseringen in voor bepaalde tijden. Gebruik je liever de Google Assistent of Alexa? Ook dat is mogelijk met de slimme stekkers van Action. Bekijk ze hier:

2. Slimme stekkers van iqore

De slimme stekkers van Action zijn een goedkope optie, maar bieden helaas geen ondersteuning voor de Woning-app van Apple. Is dat een vereiste voor je? In dat geval zijn de slimme stekkers van iqore een goede optie. Deze werken met Apple HomeKit, zodat je ze zonder problemen kunt bedienen vanuit de Woning-app op je iPhone, iPad en Apple Watch.

Je haalt vier slimme stekkers van iqore voor maar 34,95 euro. Heb je er minder of juist meer nodig? Dan kun je het aantal gemakkelijk aanpassen bij het bestellen, waarbij je de keuze hebt uit één tot en met tien stekkers. De slimme stekkers van iqore zijn ook geschikt voor Google Home en Amazon Alexa. Je hebt geen hub nodig om ze mee te verbinden, waardoor je ze na het insteken in het stopcontact direct kunt gebruiken.

3. Slimme stekkers van Tapo

De slimme stekkers van Tapo zijn écht slim, want ze kunnen het energieverbruik van een aangesloten apparaten meten. De slimme stekkers van Tapo doen hun naam dus eer aan en geven je een beter inzicht in je energieverbruik. Ze werken zonder hub, je kunt ze direct gebruiken als ze aangesloten zijn op het stopcontact. De Tapo P115 slimme stekkers werken met Google Assistent of Alexa, Apple HomeKit ontbreekt helaas.

Doorgaans vind je Tapo niet in een overzicht met de goedkoopste slimme stekkers. Dat is nu wél het geval, omdat de Tapo P115 slimme stekkers behoorlijk zijn afgeprijsd. Waar je normaal 62,97 euro betaalt voor drie van deze slimme stekkers, is dat nu nog maar 36,99 euro. Voor deze prijs krijg je drie geavanceerde slimme stekkers, die je vanaf een afstand kunt bedienen én inzicht geven in je energieverbruik. Wees er snel bij, want dit gaat om een tijdelijke aanbieding. Je haalt ze hier:

Slimme stekker in het stopcontact.

Meer over smart home

Slimme stekkers zijn een eenvoudige manier om je huidige apparaten te automatiseren. Met slimme stekkers voorkom je dat toestellen de hele dag aan staan, want je kunt ze ook buitenshuis uitschakelen vanaf je smartphone. Zo voorkom je een onnodig hoge energierekening. Ga je op vakantie? Dan kun je de slimme stekkers automatiseren, zodat het voor buitenstaanders lijkt alsof er gewoon iemand thuis is.

De slimme stekkers zijn op die manier niet alleen goed voor je energieverbruik, maar ook om je huis veiliger te maken. Met het automatiseren van apparaten tijdens je afwezigheid maak je de woning minder aantrekkelijk voor inbrekers.