Weekaanbieding: iPhone 15 nu het goedkoopst (iPhone-deal #28 2024)

Elke week laten we je zien welke iPhone de beste koop is. Deze week is de iPhone 15 het goedkoopst. iPhoned laat hieronder zien hoe je deze deal in huis haalt!

iPhone 15: al in huis voor 566 euro

De beste iPhone-aanbieding van deze week is de iPhone 15! Met een onbeperkt abonnement van Vodafone is de iPhone 15 momenteel het goedkoopst bij Belsimpel. Het toestel (128 GB) kost normaal 969 euro, maar met deze aanbieding haal je hem al in huis voor slechts 566 euro (de zwarte variant). Bovendien, hoe groter het abonnement dat je kiest, hoe voordeliger de iPhone wordt.

Belangrijk! Houd er rekening mee dat de prijzen per kleur kunnen variëren. Let dus goed op welke kleur je kiest. Maak je gebruik van Vodafone-klantvoordeel? Dan ontvang je tot 7,50 euro korting per maand, dubbel zoveel data en een extra tv-pakket naar keuze.

Over het toestel

Terwijl de iPhone 14 weinig vernieuwende upgrades had, is dat met de iPhone 15 absoluut anders. Het toestel heeft veel geavanceerde functies die eerder alleen in de iPhone 14 Pro te vinden waren. Zo is de grote notch vervangen door het Dynamic Island, dat zich aanpast bij meldingen en verschillende activiteiten. Zo kun je hier timers zien aflopen en je muziek direct bedienen zonder van app te wisselen.

Specificatie Details Schermgrootte 6,1 inch Resolutie 2560 x 1080 Schermtype Super Retina (oled) Pixeldichtheid 457 ppi Verversingssnelheid 60 Hz Type glas Ceramic Shield Toetsenbordtype Touchscreen Chipset Apple A16 Bionic CPU-kernen Hexacore Werkgeheugen 256 GB

Aan de binnenkant van het toestel bevindt zich dezelfde A16 Bionic-chip als in de iPhone 14 Pro, maar met enkele aanpassingen. Hierdoor is de iPhone 15 een krachtig toestel.

De camera’s hebben een aantal grote verbeteringen gekregen. Foto’s maak je nu met een resolutie van maximaal 48 megapixel in plaats van 12 megapixel. Daarnaast is de portretmodus geavanceerder geworden; deze herkent nu personen, dieren en objecten in je frame en past automatisch het juiste effect toe. Hierdoor kun je het focus-effect later toevoegen of verplaatsen, wat voor nog meer flexibiliteit zorgt.

Van plan om de iPhone 15 aan te schaffen? Je kunt kiezen uit een reeks vrolijke kleuren: roze, blauw, groen, geel en zwart. Daarnaast heb je de keuze uit een opslagcapaciteit van 128 GB, 256 GB en 512 GB.