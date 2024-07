Aanbieding van de week: iPhone 15 Pro flink in prijs verlaagd (iPhone-deal #27 2024)

Elke week laten we je zien welke iPhone de beste koop is. Deze week is de iPhone 15 Pro de beste aanbieding. Ontdek hieronder de beste deal voor dit toestel!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro met korting: bespaar tot 437 euro

Onze beste iPhone-aanbieding van deze week is de iPhone 15 Pro! Bij GSMweb krijg je met een onbeperkt abonnement van KPN deze smartphone voor de laagste prijs. De iPhone 15 Pro (128 GB) kost normaal 1229 euro, maar met deze aanbieding haal je hem al in huis voor slechts 792 euro. Bovendien, hoe groter het abonnement dat je kiest, hoe voordeliger de iPhone wordt.

Belangrijk! Houd er rekening mee dat de prijzen per kleur kunnen variëren. Let dus goed op welke kleur je kiest. Maak je gebruik van klantvoordeel? Dan ontvang je tot 7,50 euro korting per maand en dubbel zoveel data.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom de iPhone 15 Pro

De iPhone 15 Pro is op dit moment (samen met de iPhone 15 Pro Max) de krachtigste smartphone van Apple. Het toestel heeft een 6,1-inch display met iets smallere schermranden dan zijn voorganger. Een handige nieuwe feature bij de smartphone is de actieknop, die zich bevindt op de plek waar voorheen de mute-knop zat. Je kunt zelf instellen welke functie je aan de actieknop wilt toewijzen.

Het toestel draait op de A17 Pro-chip, vervaardigd met het 3nm-proces, een primeur voor Apple. Ondanks dat de nieuwe chip aanzienlijk sneller en energiezuiniger is geworden, blijft de batterijduur gelijk aan die van de A16 Bionic-chip. Wel werkt de iPhone 15 Pro door de nieuwe processor enorm soepel en heeft het toestel geen problemen met het uitvoeren van meerdere zware taken.

Bij de aanschaf van je nieuwe iPhone 15 Pro heb je de keuze uit vier verschillende kleuren: donkerblauw, titanium, wit en zwart. Ben je een grootverbruiker als het gaat om interne opslag? Ook dan is er volop keuze! De iPhone 15 Pro is verkrijgbaar met een opslagcapaciteit van 128 GB, 256 GB, 512 GB en zelfs 1 TB.

Was je net te laat?

Ben je net te laat en is de deal al voorbij? Geen zorgen, in de onderstaande prijsvergelijker van de iPhone 15 Pro vind je altijd de laagste prijs!