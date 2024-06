iPhone 15 Pro: goedkoopste van de week (iPhone-deal #26 2024)

Elke week laten we je zien welke iPhone de beste koop is. Deze week is de iPhone 15 Pro het goedkoopst. Ontdek hieronder de beste deal voor dit toestel!

iPhone 15 Pro flink goedkoper: bespaar tot 413 euro

Onze beste iPhone-aanbieding van de week is deze keer de iPhone 15 Pro! Bij Belsimpel kun je met een onbeperkt abonnement van KPN deze smartphone voor de laagste prijs krijgen. Normaal gesproken kost de iPhone 15 Pro (128 GB) 1229 euro, maar dankzij deze aanbieding haal je hem al voor 816 euro in huis. Bovendien geldt: hoe groter het abonnement dat je kiest, hoe voordeliger de iPhone wordt.

Belangrijk! Houd er rekening mee dat de prijzen per kleur kunnen verschillen. Let dus goed op welke kleur je kiest. Maak je gebruik van klantvoordeel? Dan krijg je tot 7,50 euro korting per maand en dubbel zoveel data.

Waarom kiezen voor de iPhone 15 Pro

Specificatie Details Schermgrootte 6,1 inch Resolutie 2532 x 1170 Schermtype Super Retina (oled) Pixeldichtheid 457 ppi Verversingssnelheid 60 Hz Type glas Ceramic Shield Always-on display Ja Toetsenbordtype Touchscreen Chipset Apple A17 Pro CPU-kernen Hexacore Werkgeheugen 8 GB Specificaties iPhone 15 Pro

De iPhone 15 Pro is uitgerust met Apple’s nieuwste processor, waardoor alle taken moeiteloos en zonder haperingen worden uitgevoerd. Dankzij de A17 Pro-chip heeft de telefoon direct ondersteuning voor Apple Intelligence. De Pro-modellen van de 15-serie hebben voor het eerst een titanium behuizing, die beter bestand is tegen krassen en andere beschadigingen. Zo gaat je gloednieuwe iPhone nóg langer mee.

Daarnaast is de iPhone 15 Pro voorzien van een handige actieknop. Je kunt zelf bepalen waarvoor deze knop dient. Luister je veel muziek, dan kun je instellen dat je met één druk op de knop naar Apple Music of Spotify gaat. Wil je de camera snel kunnen openen, dan is deze knop daar ook perfect voor.

Bij de aanschaf van de iPhone 15 Pro kun je kiezen uit opslagcapaciteiten van 128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB, met standaard 8GB werkgeheugen. Je hebt de keuze uit de volgende kleuren: blauw, wit, naturel en zwart.