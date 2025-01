iPhone 16 Pro flink goedkoper: nu voor minder dan 870 euro

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Goed nieuws! De iPhone 16 Pro is al een tijdje uit, en daardoor kun je het toestel nu tijdelijk met flinke korting kopen! iPhoned laat zien hoe je dat doet.

iPhone 16 Pro: nu met kortingen tot 359 euro

De iPhone 16 Pro is heeft een adviesprijs van 1229 euro, maar het toestel is momenteel flink goedkoper in huis te halen. Als je kiest voor een Vodafone-abonnement via Belsimpel, betaal je namelijk slechts 862 euro voor de iPhone 16 Pro. Dat is een korting van maar liefst 359 euro die je zeker niet wilt missen!

Deze optie is interessant als je op zoek bent naar een nieuw telefoonabonnement, want je combineert hiermee een voordelige prijs voor het toestel met een passend abonnement. Zo haal je de nieuwste smartphone van Apple in huis zonder de volledige adviesprijs te hoeven betalen. Liever geen abonnement? De iPhone 16 Pro met 128 GB opslagruimte is los verkrijgbaar bij Bol voor 1074,99 euro.

De iPhone 16 Pro via een provider: kortingen tot 221 euro

Wil je de nieuwe iPhone 16 Pro nu flink goedkoper bemachtigen? Kies dan voor een combinatie met een abonnement! Bij KPN en Vodafone betaal je slechts 1008 euro, terwijl Odido het toestel aanbiedt voor 1055 euro.

Heb je de mogelijkheid om je mobiele abonnement te combineren met je thuisinternet? Grijp die kans! Door beide diensten bij dezelfde provider onder te brengen, geniet je vaak van aantrekkelijke voordelen zoals exclusieve kortingen, extra data of speciale acties. Het loont absoluut om dit te overwegen!

iPhone 16 Pro: dit wil je weten over het toestel

De iPhone 16 Pro is de nieuwste premium smartphone van Apple, uitgerust met geavanceerde technologie en een elegant design. Het Super Retina XDR-display met ProMotion-technologie zorgt voor vloeiende animaties en levendige kleuren, wat je ervaring naar een hoger niveau tilt.

Het geavanceerde camerasysteem bevat een 48 MP hoofdcamera, een ultragroothoeklens en een telelens, zodat je schitterende foto’s en video’s kunt maken, zelfs in uitdagende lichtomstandigheden. Met de krachtige A18 Pro-chip levert de iPhone 16 Pro razendsnelle prestaties, ideaal voor gaming en multitasking. Bovendien heeft de batterij een langere levensduur dan eerdere modellen en ondersteunt het toestel zowel snelladen als draadloos opladen voor ultiem gebruiksgemak.