iPhone 16 Pro Max fors goedkoper: haal ‘m in huis voor minder dan 1011 euro

Is jouw iPhone toe aan vervanging? Dan hebben we goed nieuws! De iPhone 16 Pro Max is nu veel goedkoper verkrijgbaar. iPhoned laat zien waar de je de beste deals kunt vinden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Pro Max: korting tot 469 euro

De iPhone 16 Pro Max heeft een adviesprijs van 1479 euro, maar je haalt de telefoon nu veel goedkoper in huis. Kies je voor een Odido-abonnement via Mobiel.nl, dan betaal je nog slechts 1010 euro voor de iPhone 16 Pro Max. Dat is een korting van maar liefst 469 euro!

Deze aanbieding is ideaal als je op zoek bent naar zowel een nieuwe telefoon als een voordelig abonnement. Zo krijg je de nieuwste iPhone van Apple zonder de volle prijs te betalen. Wil je liever geen abonnement? De iPhone 16 Pro Max met 256 GB opslag is los verkrijgbaar bij Bol voor 1290 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 16 Pro Max bij een provider: kortingen tot 207 euro

Wil je de iPhone 16 Pro Max nu met een aantrekkelijke korting kopen? Dit is het perfecte moment! Door te kiezen voor een abonnement bij KPN kun je de iPhone 16 Pro Max al voor 1272 euro in huis halen. Odido biedt het toestel aan voor 1285 euro, en bij Vodafone haal je het toestel momenteel in huis voor 1296 euro wat nog steeds een geweldige deal is. Profiteer van deze scherpe prijzen en haal de nieuwste iPhone in huis met een voordelig abonnement!

Combinatievoordeel: profiteren van extra voordelen

Kun je het mobiele abonnement combineren met je thuisinternet? Doe het dan zeker! Het combineren van beide diensten bij dezelfde provider levert vaak mooie voordelen op, zoals exclusieve kortingen, extra data of speciale aanbiedingen. Het is zeker de moeite waard om hier gebruik van te maken!

iPhone 16 Pro Max: alles wat je moet weten over dit toestel

De iPhone 16 Pro Max is het nieuwste topmodel van Apple en biedt een geweldige smartphone-ervaring. Het toestel heeft de krachtige A18 Pro-chip, die zorgt voor snelle prestaties en een soepele werking, zelfs bij zware apps en multitasking. Het 6,9-inch Super Retina XDR-scherm levert heldere kleuren en scherpe details, perfect voor het kijken van films, het bekijken van foto’s of gamen. Ook is het vernieuwde Dynamic Island een slimme toevoeging, waardoor meldingen en interacties makkelijker en handiger te gebruiken zijn.

Fotografieliefhebbers opgelet

De iPhone 16 Pro Max zet een nieuwe standaard voor smartphonefotografie. De 48 MP hoofdcamera maakt scherpe foto’s, zelfs bij weinig licht. Apple heeft ook de telelens en de ultrasone lens verbeterd. Je kunt nu nog beter kunt fotograferen, van gedetailleerde close-ups tot grote landschappen. Met de ProRAW en ProRes-functies kunnen fotografen en videomakers hun beelden en video’s professioneel bewerken, waardoor de camera van de iPhone 16 Pro Max tot de beste in zijn klasse behoort.

Verbeterde batterijduur

De batterij van de iPhone 16 Pro Max is veel verbeterd ten opzichte van oudere modellen. Dankzij de efficiënte A18 Pro-chip en een grotere batterij kun je het toestel langer gebruiken zonder vaak op te laden. Bovendien biedt het toestel 5G-ondersteuning voor supersnel internet. De iPhone 16 Pro Max is daarmee een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar de beste prestaties, technologie en camera-ervaring.