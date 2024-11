Hier scoor je goedkoop een sim only-abonnement

Wil je betaalbaar bereikbaar blijven? Dan is een sim only-abonnement wellicht de beste keuze. We hebben de goedkoopste sim only-opties voor je verzameld, zodat jij de beste deal kunt vinden voor jouw gebruik.

Waarom kiezen voor sim only

Een sim only-abonnement is vaak de voordeligste manier om bereikbaar te blijven, omdat je alleen betaalt voor netwerkgebruik, data, belminuten en sms’jes – zonder extra kosten voor een telefoon.

Hierdoor hoef je geen lening af te sluiten en vermijd je een BKR-registratie. Het vinden van de juiste aanbieder kan echter lastig zijn, aangezien er veel keuzes en bundels beschikbaar zijn. Met een sim only kun je dus flexibel en goedkoop blijven communiceren zonder extra verplichtingen. Benieuwd hoe je goedkoop sim only aan kunt schaffen? Hieronder hebben we de beste aanbiedingen voor je op een rij gezet.

Goedkoopste sim only: voordelig bellen en internetten

Provider €/maand Aantal MB’s Aantal belminuten Aantal sms Bekijk deal Lebara €4,88 3GB 250 150 Bekijk hier 50+ Mobiel €5,25 3GB Onbeperkt Onbeperkt Bekijk hier Youfone €5,25 3GB 200 200 Bekijk hier Simpel €6,13 4GB Onbeperkt 500 Bekijk hier Budget Mobiel €7 3GB 200 200 Bekijk hier

1. Lebara: goedkoop bellen naar het buitenland

Momenteel ben je het goedkoopst uit wanneer je een sim only-abonnement afsluit bij Lebara. Je sluit hier voor €4,88 per maand een abonnement af met daarin 3GB aan data. De eerste 9 maanden ontvang je 50 procent korting op jouw maandtarief. In deze bundel zitten daarnaast 250 belminuten en 150 sms’jes.

Verwacht je ook veel naar het buitenland te bellen, dan is Lebara zeker de beste keuze. De provider staat bekend om zijn speciale belbundel waarmee je onbeperkt belt naar internationale nummers. Dankzij het betrouwbare KPN-netwerk ben je altijd bereikbaar.

2. 50+ Mobiel: voor alle leeftijden

50+ Mobiel biedt goedkope sim only-abonnementen aan voor iedereen, ongeacht je leeftijd. Met hun sim only-abonnementen profiteer je van een betrouwbare verbinding via het Vodafone-netwerk, zodat je altijd goed bereikbaar blijft. 50+ Mobiel is daarnaast vaak voordeliger dan Vodafone zelf en bevat handige hulpvideo’s voor als je problemen hebt met jouw toestel.

Voor slechts €5,25 per maand krijg je 3GB data. De eerste zes maanden betaal je maar €3 per maand, daarna betaal je €6 per maand. Bellen en sms’en doe je onbeperkt en je maakt gebruik van het snelle 4G-netwerk van Vodafone.

3. Youfone: altijd voordelig

Youfone is een Nederlandse mobiele provider die verschillende voordelige sim-only abonnementen aanbiedt, vaak met flexibele bundels voor data, bellen en sms. Ze maken gebruik van het Vodafone-netwerk, wat zorgt voor goede dekking en 4G-snelheden. Youfone richt zich op klanten die op zoek zijn naar betaalbare, eenvoudig abonnementen zonder verrassingen.

Bij Youfone sluit je voor €5,25 per maand een abonnement met 3GB aan data en 200 belminuten en sms’jes af. De eerste zes maanden betaal je slechts €3 per maand, waarna de prijs stijgt naar €6 per maand. Bij Youfone spaar je ook voor leuke extra’s, zoals kortingen of gratis MB’s, waardoor je nog meer waar voor je geld krijgt.

4. Simpel: simpel zonder gedoe

Bij Simpel kun je voor €6,13 per maand een 4GB-abonnement afsluiten met flinke korting: de eerste zes maanden betaal je slechts €3,50 per maand. Na deze periode wordt de maandprijs €7.

Het abonnement bevat 500 sms’jes en onbeperkt bellen, wat ideaal is voor grootverbruikers zonder extra kosten. Om onverwachte uitgaven te voorkomen, kun je eenvoudig een dataplafond instellen, waardoor je precies binnen je gekozen datalimiet blijft. Dit maakt het Simpel-abonnement niet alleen betaalbaar, maar ook flexibel en overzichtelijk.

5. Budget Mobiel: goedkoop sim only voor iedereen

Met Budget Mobiel krijg je voor €7 per maand 3GB data en 200 belminuten of sms’jes via het KPN-netwerk. Er is tijdelijk korting op grotere bundels: bij de 10GB-bundel betaal je het eerste jaar gemiddeld €7,50 per maand. Ben je al klant bij Budget Thuis? Dan krijg je extra voordelen en korting op je mobiele abonnement.