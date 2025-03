Zo scoor je goedkoop een sim only: 12 maanden 50 procent korting

Wil je bereikbaar blijven zonder hoge kosten voor een toestel? Kies dan voor een sim only-abonnement. Bij LycaMobile scoor je nu extra goedkoop een sim only. iPhoned laat je zien hoe de deal werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Goedkoop sim only: een jaar lang 50 procent korting

Wil je bereikbaar blijven zonder hoge toestelkosten? Dan is een goedkoop sim only-abonnement een slimme keuze. Bij LycaMobile scoor je nu extra goedkoop een sim only. Sluit je een tweejarig sim only-abonnement af, dan krijg je de eerste 12 maanden maar liefst 50 procent korting. Zo heb je bijvoorbeeld al een abonnement met 15 GB data voor slechts 5 euro per maand in het eerste jaar.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De abonnementen van LycaMobile

LycaMobile heeft tijdelijk een speciale aanbieding: sluit je een tweejarig sim only-abonnement af, dan krijg je de eerste twaalf maanden 50 procent korting. Kies je bijvoorbeeld voor een abonnement met 20 GB data, dan betaal je de eerste twaalf maanden slechts 7 euro per maand in plaats van 14 euro. Bovendien zijn er geen aansluitkosten.

€/maand Aantal MB’s Aantal belminuten Aantal sms 2 euro 1 GB 150 150 3 euro 3 GB 150 150 3,75 euro 6 GB 150 150 4,50 euro 10 GB 150 150 5 euro 15 GB 150 150 7 euro 20 GB 150 150 12,50 euro 40 GB 150 150

Waarom je wil kiezen voor sim only van LycaMobile

LycaMobile is een mobiele provider die voordelige prepaid simkaarten en bundels aanbiedt, ideaal voor bellen en internetten zowel in Nederland als in het buitenland. Dankzij het gebruik van het KPN-netwerk profiteert LycaMobile van een betrouwbare dekking.

De provider is met name aantrekkelijk voor mensen die regelmatig internationaal bellen, omdat de tarieven voor buitenlandse gesprekken laag zijn. In Nederland biedt LycaMobile diverse bundels met data, belminuten en sms’jes, zonder vaste contracten. Klanten kunnen eenvoudig opwaarderen en overstappen. Door de scherpe prijzen is LycaMobile een populaire keuze voor grootverbruikers die hun maandelijkse kosten laag willen houden.