1 euro per maand voor een sim only (tot 70GB): dit is hoe het werkt

Jane van Brakel
27 februari 2026, 11:15
2 min leestijd
De deal bij Belsimpel met 50+ Mobiel is weer terug van weggeweest: je betaalt tijdelijk maar 1 euro per maand voor je sim only, ongeacht de grootte van je databundel. Hieronder zetten we de deal voor je op een rij.

Zo scoor je tijdelijk wel heel voordelig een sim only

Loopt je huidige abonnement binnenkort af en zoek je een super voordelige sim only met veel data? Bij 50+ Mobiel scoor je nu tijdelijk alle bundels van 4GB tot 70GB voor slechts 1 euro per maand in het eerste jaar. Deze actie loopt via Belsimpel en is perfect voor wie veel data, onbeperkt bellen en sms’en wil zonder hoge kosten.

Hoe werkt de aanbieding precies

Kies je voor een nieuw tweejarig sim only-abonnement bij 50+ Mobiel, dan betaal je in de eerste 12 maanden slechts 1 euro per maand, ongeacht je gekozen databundel. Daardoor betaal je slechts 12 euro voor het hele jaar. Vanaf maand 13 geldt het normale tarief, maar over twee jaar genomen bespaar je daardoor flink op je totale kosten. Elke bundel bevat onbeperkt bellen en sms’en, en je profiteert van het betrouwbare KPN-netwerk met uitstekende dekking.

Aantal GB’sGemiddelde prijs p/mNormale prijs p/m
4GB3,50 euro p/m6 euro p/mBekijk de deal
10GB4,25 euro p/m7,50 euro p/mBekijk de deal
18GB5 euro p/m9 euro p/mBekijk de deal
40GB5,50 euro p/m10 euro p/mBekijk de deal
50GB6 euro p/m11 euro p/mBekijk de deal
70GB7,50 euro p/m14 euro p/mBekijk de deal

Waarom kiezen voor 50+ Mobiel

Bij 50+ Mobiel vind je eenvoudige abonnementen met flinke databundels en onbeperkt bellen en sms’en. De naam suggereert een focus op 50-plussers, maar iedereen kan zich gewoon aanmelden. Via het KPN-netwerk profiteer je van razendsnelle 4G- en 5G-dekking in heel Nederland, perfect voor streamen, navigeren of videochatten.

Bij Belsimpel stap je eenvoudig over: selecteer je bundel, neem je nummer mee en activeer via eSIM of fysieke simkaart. Momenteel vervallen de aansluitkosten, en via de app houd je moeiteloos je verbruik in de gaten.

