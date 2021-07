5 redenen om voor de nieuwe slimme deurbel van Gigaset te kiezen (ADV)

Met een slimme deurbel zie je altijd wie er voor de deur staat. Zelfs als je niet thuis bent! En zo zijn er nog veel meer voordelen. We geven je vijf redenen om voor de nieuwe Gigaset Smart Doorbell One X te kiezen.

Een slimme deurbel is de handigste manier om je voordeur te beveiligen. Zo zie je altijd wie er bij je woning staat en kun je indien nodig actie ondernemen. Met de nieuwe Gigaset Smart Doorbell One X is het bovendien mogelijk om direct met je bezoekers te praten. We geven je vier redenen om voor deze slimme deurbel te kiezen.

1. Mis nooit meer iemand aan de deur

Als je een normale bel hebt, weet je nooit wie er tijdens je afwezigheid voor de deur heeft gestaan. Met de Smart Doorbell One X van Gigaset is dat verleden tijd. Dankzij de intercomfunctie kun je direct met je bezoekers communiceren. Dat is erg handig als er bijvoorbeeld een bezorger langskomt. Zo kun je afspreken waar hij je pakketje achterlaat.

Verwacht je visite of een monteur, maar ben je zelf iets later? Als ze aanbellen kun je direct laten weten dat je eraan komt. De ingebouwde camera geeft bovendien een veilig gevoel. Zelf als je op vakantie bent, zie je op je smartphone precies wie er thuis aanbelt.

2. Krijg meldingen op je smartphone

Je hoeft gelukkig niet continu op je smartphone te checken of er iemand voor de deur staat. De Smart Doorbell One X stuurt namelijk automatisch meldingen naar je telefoon als er iemand aanbelt of in de buurt van je voordeur komt. Dit werkt ook via Alexa, de slimme assistent van Amazon. Vervolgens kijk je via Live View direct in haarscherpe HD-kwaliteit mee. Binnenkort is het ook mogelijk om automatisch een screenshot op je smartphone of smartwatch te ontvangen als er wordt aangebeld, zodat je ziet wie er op de stoep staat. Vertrouw je het niet? Dan kun je de politie inlichten of een buurman vragen om langs te gaan.

3. Geen batterij nodig

Veel slimme deurbellen werken op batterijen. Dat is erg onhandig, want je zult altijd zien dat de batterij opraakt als jij op vakantie bent. Met de Smart Doorbell One X hoef je je daar geen zorgen om te maken. Je sluit hem namelijk aan op de elektra van je oude deurbel. Zo weet je zeker dat hij altijd werkt.

4. Werkt zonder abonnement

Bij veel concurrenten heb je een abonnement nodig om hun slimme deurbel goed te laten functioneren. De Smart Doorbell One X werkt ook prima zonder. Je kunt gratis live HD-beelden naar je smartphone streamen, handmatig een opname starten of screenshots krijgen. Ook communiceer je zonder extra kosten met bezoekers die voor je deur staan. Wil je dat er automatisch een opname wordt gestart als iemand aanbelt of in de buurt van je woning komt? Dat kan met de Premium service al voor 1,25 euro per maand.

5. Zie ook ‘s nachts wie er voor de deur staat

Ongenode gasten komen vaak langs in het donker. Daarom heeft de Gigaset Smart Doorbell One X infrarood-ledjes. Die maken nachtzicht mogelijk tot een afstand van drie meter. Zelfs in het duister zie je het dus direct als er iemand in de buurt van je voordeur komt.

Maak je huis slim met de smart home-oplossingen van Gigaset

De Smart Doorbell One X kan zijn werk prima zelfstandig doen, maar werkt nóg beter in een compleet Gigaset Smart Home-systeem. Als je Gigaset-stekkers of Philips Hue-lampen aansluit op de Gigaset Elements-app gaan de lampen bijvoorbeeld direct aan als de deurbel gaat.

Ook kun je de vaste telefoons laten rinkelen. Daarmee schrik je indringers effectief af. Met een optioneel servicepakket kun je de beelden van de Smart Doorbell One X bovendien wel vier weken bewaren. Zo wordt het dus een echt beveiligingssysteem!

Je kunt jouw systeem verder uitbreiden met de Gigaset Camera 2.0. Dat is een indoor beveiligingscamera die het direct laat weten als er iemand in je huis rondloopt. Gigaset biedt ook een security pack aan met bewegingssensoren en een sirene. Die trakteert inbrekers op een afschrikwekkend alarmsignaal van maar liefst 100 decibel.

Tenslotte maken de Smart Home Comfort-producten van Gigaset je leven een stuk eenvoudiger. Zo bedien je de radiator met een app op je smartphone. Ook kun je vaste routines instellen die je huis elke dag op hetzelfde tijdstip verwarmen. Maak je je zorgen om een ouder familielid? Kies dan voor het smart care-seniorenhulpsysteem. Dat waarschuwt als je dierbaren bijvoorbeeld niet op de normale tijd uit bed komen.