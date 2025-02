Zo kijk je gratis de start van het Formule 1-seizoen met Surfshark (ADV)

De Formule 1-auto’s staan weer in de startblokken en het startsignaal klinkt op 16 maart. Het is dit jaar nog duurder geworden om te genieten van de races. Wij hebben een oplossing voor je, waarmee het kijken van de Formule 1 nagenoeg gratis wordt!

Formule 1 begint weer!

Het nieuwe seizoen van de Formule 1 komt eraan! De auto’s zijn met een grootse show gepresenteerd, we kunnen vanaf 16 maart weer bijna elk weekend genieten van ronkende motoren en sensatie op het circuit. Zit jij er al klaar voor? Helaas wordt het kijken van de grands prix elk jaar duurder en ook dit jaar is geen uitzondering.

Gelukkig hebben wij een manier voor je om flink wat geld te besparen. Met behulp van een VPN wordt het namelijk een stuk goedkoper. Wil jij dit jaar weer overal genieten van Max Verstappen, die op weg gaat naar zijn vijfde wereldtitel? Dan moet je bij Surfshark zijn, die een speciale actie voor je heeft. Je krijgt namelijk maar liefst 86 procent korting, waardoor je twee jaar lang slechts 2,19 euro per maand betaalt.

Wat je moet weten over een VPN

VPN is de afkorting voor Virtual Private Network. Het zorgt ervoor dat alles wat je online doet versleuteld wordt. Al het verkeer gaat vervolgens via een externe server. Zo worden je gegevens verborgen gehouden voor de site die je bezoekt. Dit is handig om te voorkomen dat gevoelige gegevens in de verkeerde handen vallen en voorkomt dat je gehackt wordt.

Vooral het verbergen van je locatie brengt veel voordelen met zich mee. Je kiest zelf de server, waarna het lijkt alsof je daadwerkelijk in dat land bent. Handig als je bijvoorbeeld een vakantie gaat boeken, want in sommige landen zijn vluchten flink voordeliger. Ook breid je zo het aanbod van streamingdiensten als Netflix en HBO Max uit.

Zo kijk je F1 met een VPN

Formule 1 is in een aantal landen in Europa op een gratis zender te bekijken. Denk bijvoorbeeld aan Oostenrijk, Luxemburg, België en Zwitserland. Download de Surfshark-app en zet de VPN-server op één van deze landen. Ga daarna naar de site of app van de zender waar de Formule 1 te kijken is in het land naar keuze. Daar vind je de livestream, gebruik vervolgens AirDrop om de livestream op je tv te bekijken.

Houdt er wel rekening mee dat je natuurlijk geen Nederlands of Engels commentaar bij de livestream hoort. Een oplossing hiervoor is om de radio aan te zetten op Grand Prix Radio, zodat je toch naar de stem van Olav Mol luistert. De app download je gratis in de App Store. Dit zijn de zenders waar Formule 1 gratis te bekijken is:

Oostenrijk: Servus TV of ORF (Duits);

Zwitserland: SRF (Zwitserduits);

België: RTBF (Frans);

Luxemburg: RTL Zwee (Letzeburgs).

Speciaal voor F1-start: tot 86 procent korting

Surfshark heeft ter ere van het nieuwe Formule 1-seizoen een actie voor je. Zo betaal je tijdelijk geen 15,46 euro per maand, maar slechts 2,19 euro per maand. Dit geldt voor 27 maanden lang, waardoor je ook volgend jaar F1 goedkoop kijkt. Wil je liever wat minder lang? Voor 3,19 euro per maand krijg je 15 maanden lang een VPN van Surfshark.

Het aantal apparaten waarop je Surfshark mag downloaden met één abonnement is onbeperkt. Zo kijk jij op zondagen naar Formule 1 en kan je dochter het Netflix-aanbod van de Verengde Staten bekijken. Er zijn servers in meer dan 100 landen.

Naast een VPN krijg je nog veel meer. Zo is ook een adblocker onderdeel van het pakket. Dit helpt je om veilig online te blijven. Irritante advertenties verschijnen niet meer in je beeld en ook wordt je niet meer constant gevraagd om cookies te accepteren.

Het gebruik van de diensten van Surfshark voor illegale doeleinden is strikt verboden en is in strijd met de servicevoorwaarden. Zorg ervoor dat je voldoet aan alle relevante wetten en regels, inclusief die van je serviceprovider en websites die je bezoekt terwijl je Surfshark gebruikt.