Zo stream je Formule 1 voor minder dan 2 euro (ADV)

Het Formule 1-seizoen gaat weer van start, maar om in Nederland te kunnen kijken heb je een abonnement op een streamingdienst nodig. Dit is vrij prijzig, dus gelukkig is er een manier om het goedkoper te kijken.

Formule 1 kijken voor slechts 1,59 euro

Max, Lando en de andere coureurs zijn al een tijdje de nieuwe auto’s aan het testen, maar het weekend van 6 tot en met 8 maart staat de eerste echte race op de planning. Deze vindt plaats in Australië op het Albert Park Street Circuit. Door de vernieuwde ontwerpen van de F1-bollides gaat mogelijk alles anders worden in vergelijking met voorgaande jaren.

In Nederland is Formule 1 al een aantal jaren alleen te zien als je een abonnement hebt op een streamingdienst. Dit kan een duur grapje zijn, maar gelukkig is er een andere manier om het hele seizoen voordelig te bekijken: via een VPN. De goedkoopste van dit moment is VPN Nederland, die speciaal voor F1-fans een actie heeft. Je betaalt gedurende een jaar namelijk slechts 1,59 euro per maand. In totaal is dit slechts 23,85 euro.

Zo stream je Formule 1 via een VPN

In het buitenland is Formule 1 nog gewoon op verschillende lokale zenders te zien. Hier zitten wel geo-blokkades op, zodat alleen als je in dat land bent de zender kan zien. Met een VPN ‘verplaats’ je jouw locatie. Zo lijkt het voor de website alsof je gewoon in het desbetreffende land bent.

Download de VPN Nederland-app op je telefoon of ander apparaat en meld je aan. Kies een server in een land waar Formule 1 gratis wordt uitgezonden, zoals: Oostenrijk (Servus TV of ORF)

Zwitserland (SRF)

België (RTBF)

Luxemburg (RTL Zwee) Ga naar de website van de omroep in het gekozen land en zoek de livestream. Stream de race op je apparaat.

Meer voordelen van een VPN

Naast dat je voordelig Formule 1 kan kijken via een VPN, is dit niet het enige voordeel. Een VPN is vooral handig ter bescherming van je gegevens. Die worden versleuteld via de server van de VPN-partij naar de website gestuurd die je wil bezoeken. Jouw gegevens worden zo omgezet in een code, die niet zomaar gekraakt kan worden.

Daarnaast zijn meer sporten gratis in het buitenland te bekijken, maar ook abonnementen kan je voordeliger afsluiten of boek goedkoper je vakantie voor komende zomer. In landen die minder welvarend zijn, kan je de meeste vluchten ook gewoon boeken maar dan voor een lagere prijs. Ga je op die vakantie en wil je jouw favoriete serie kijken, maar staat deze niet op de streamingdienst in dat land? Zet dan de VPN op Nederland en je kijkt de volgende aflevering.

Over VPN Nederland

Zoals je misschien al wel van de naam verwachtte, is VPN Nederland een Nederlands bedrijf. Voordeel hiervan is dat de klantenservice gewoon Nederlands spreekt. Die is overigens op elk uur van de dag, zeven dagen lang, bereikbaar. Heb je problemen als er net een Formule 1-race bezig is, dan word je direct geholpen.

Bij sommige VPN’s merk je dat je bij gebruik langzamer internet hebt, maar de internetsnelheden van VPN Nederland liggen lekker hoog. Van bufferen heb je daardoor bijna geen last. Ook kan het bedrijf jouw gegevens nergens inzien, verzamelen en slaat ze ook niet op. Je hoeft je dus geen enkele zorgen te maken over je privacy.

Nu denk je vast: “Er zijn ook VPN’s die ik gratis kan gebruiken”, maar dat is niet verstandig. Deze bedrijven verzamelen je gegevens vaak wel en dat is de prijs die je betaalt voor de dienst. En met 1,59 euro per maand kan je beter aan de veilige kant blijven door te kiezen voor VPN Nederland.