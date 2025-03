Formule 1 live dit weekend: zo kijk je de grand prix van Australië

Komend weekend barst het racegeweld eindelijk los. We mogen weer genieten van snelheid en actie. Op 16 maart is de finale van de grand prix van Australië. We vertellen je hoe je zo goedkoop mogelijk F1 live kijkt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Grand Prix van Australië op 16 maart

Op 16 maart is het weer zover. De coureurs reizen af naar Australië om op het circuit van Melbourne te laten zien wat ze in hun mars hebben. Komend F1-seizoen moet Max Verstappen zijn titel zien te verdedigen en zien we Lewis Hamilton voor het eerst in het Ferrari-rood verschijnen.

Dit is het tijdschema van de GP van Australië dit weekend (Nederlandse tijd):

Vrijdag 14 maart om 02.30 uur: eerste vrije training

Vrijdag 14 maart om 06.00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 15 maart om 02.30: derde vrije training

Zaterdag 15 maart om 06.00 uur: kwalificatie

Zondag 16 maart om 05.00 uur: race

Maar waar kijk je dit F1-seizoen nou live? Helaas is Formule 1 niet gratis te kijken, maar er zijn wel meerdere opties om de kosten wat te drukken. We zetten de mogelijkheden hieronder overzichtelijk voor je op een rij.

Viaplay: vanaf 16,99 euro per maand

In Nederland zijn de rechten van Formule 1 al een aantal jaren in handen van Viaplay. Het gemakkelijkste kijk je daardoor via deze streamingdienst. Hier krijg je toegang tot alle live races, maar ook de vrije trainingen, kwalificaties en leuke andere content rondom Formule 1.

Doordeweeks kijk je daardoor naar informatieve documentaires, maar soms is het ook tijd voor iets anders. Dan kijk je tussen het verdere aanbod vol met goede films en series. Een abonnement op Viaplay kost je minstens 16,99 euro per maand. Deze prijs krijg je door het jaarabonnement af te sluiten en te kiezen voor reclame. Let op: je krijgt ook tijdens de races reclame te zien. Maandelijks afsluiten kan ook, maar dan ben je 19,99 euro per maand kwijt.

Wil je dit voorkomen? Dan ga je voor Viaplay Standaard. Dit kost je maandelijks 21,99 euro per maand, maar dankzij het jaarabonnement 19,99 euro per maand. Bij een abonnement op Viaplay zit ook standaard gratis F1 TV Pro inbegrepen.

Viaplay via je provider

Een abonnement op Viaplay is ook af te sluiten via je provider. Zo komt alles op één factuur te staan en hoef je niet te hannesen met aparte rekeningen voor tv. Bij alle providers krijg je het Standaard-abonnement voor 19,99 euro per maand. Dit zijn Odido, Ziggo, KPN

Alleen Odido heeft op dit moment een aanbieding om het goedkoper af te sluiten. Je krijgt namelijk 6,49 euro korting op het moment dat je ook een abonnement op ESPN Compleet neemt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

F1 TV Pro: vanaf 11,90 euro per maand

Is al die extra content voor jou niet nodig en wil je echt alleen Formule 1 kijken? Dan is F1 TV Pro voor jou misschien de beste optie. Het is de officiële streamingdienst voor de sport, maar je kijkt er ook bijvoorbeeld naar Formule 2 en 3.

Tijdens de races kies je zelf het perspectief van wat je wilt zien. Zo kan je dus constant Max Verstappen of Lando Norris in de gaten houden, mocht je dat willen. Kijk na afloop races uit het verleden nog eens terug of kijk een interessante documentaire. Een abonnement op F1 TV begint al bij 3,99 euro, maar hiermee kijk je niet de races live. Hiervoor moet je zijn bij het Pro-abonnement dat je 11,90 euro per maand kost.

Nieuw is F1 TV Premium, deze is vooral interessant voor Apple-gebruikers met ondersteuning voor meervoudige weergave. Verder kijk je met tot wel zes apparaten tegelijkertijd. Hiervoor ben je 17,99 euro per maand kwijt of 142,99 euro voor een heel jaar. Dit komt neer op 11,92 euro per maand.

F1 TV Pro (en Premium) heeft momenteel ook een proefabonnement, waarmee je de streamingdienst zeven dagen lang uittest. De race van zondag kijk je hiermee dus gratis!

Goedkoopste optie: kijken via een VPN

De voordeligste optie is om een VPN te installeren op je apparaat. In een aantal landen in het buiteland is Formule 1 nog altijd gratis op de lineaire televisie te volgen. Door je gegevens te versleutelen via een ‘Virtual Private Network’ lijkt het alsof je in een land naar keuze bent. Je krijgt dus toegang tot content wat zonder VPN geblokkeerd was.

In de volgende landen wordt Formule 1 gratis uitgezonden:

Oostenrijk (via ORF of Servus TV, Duits gesproken)

Zwitserland (via SRF, Zwitserduits gesproken)

België (via RTBF, Frans gesproken)

Luxemburg (via RTL Zwee, Letseburgs gesproken)

Om een livestream te kijken ga je – met de VPN ingeschakeld – naar de site van de omroep. Vervolgens bekijk je de race zoals je het gewend bent. Schakel tegelijkertijd in op Grand Prix Radio en je hoort het Nederlandse commentaar van Olav Mol. De volgende partijen zijn betrouwbaar en hebben servers in bovenstaande landen. Een gratis VPN is niet aan te raden, omdat de snelheden vaak een stuk lager liggen en je betaalt uiteindelijk met je gegevens.