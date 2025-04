Formule 1 kijken voor slechts 1,59 euro per maand: dit is hoe het werkt

Geen zin om de hoofdprijs te betalen voor het kijken van Formule 1 bij Viaplay? Goed nieuws: voor maar 1,59 euro per maand kun je alle races volgen. iPhoned laat je zien hoe het werkt.

Formule 1 kijken voor slechts 1,59 euro per maand

In Nederland kun je Formule 1 kijken bij Viaplay, of via F1 TV. Dat betekent dat je als F1-fan al snel 11,90 euro per maand kwijt bent. Gelukkig is er een voordeliger alternatief: kijken via buitenlandse zenders! In sommige landen wordt Formule 1 nog steeds gratis uitgezonden op de reguliere televisie.

Nee, je hoeft niet elk weekend op reis — dat zou alsnog flink in de papieren lopen. Met een VPN verplaats je je digitale locatie eenvoudig naar het buitenland. VPN Nederland heeft nu een mooie deal speciaal voor F1-liefhebbers: je betaalt slechts 23,85 euro voor 15 maanden. Omgerekend is dat maar 1,59 euro per maand.

Zo kijk je Formule 1 via een VPN

Wil je Formule 1 kijken via een VPN? Dan heb je eerst een abonnement nodig op een VPN-dienst. Er zijn verschillende aanbieders, maar op dit moment is VPN Nederland één van de voordeligste keuzes. Gratis VPN’s kun je beter vermijden: ze zijn vaak traag en verdienen geld met jouw gegevens.

Na het afsluiten van je abonnement download je de VPN-app op je telefoon en log je in. Vervolgens kies je een server in een land waar F1 gratis wordt uitgezonden. Dit zijn je opties:

Oostenrijk (Servus TV of ORF)

Zwitserland (SRF)

België (RTBF)

Luxemburg (RTL Zwee)

Ga daarna naar de website van de betreffende omroep en start de livestream. Zo kijk je zonder extra kosten naar de race. Houd er wel rekening mee dat de uitzendingen niet in het Nederlands of Engels zijn. Wil je tóch live commentaar begrijpen? Dan is Grand Prix Radio een handige oplossing. Deze app is gratis beschikbaar in de App Store en voorziet je van Nederlands commentaar tijdens de race.

Wat kun je precies met een VPN

Een VPN (Virtual Private Network) zorgt voor een veilige en privé internetverbinding. Het versleutelt je internetverkeer en stuurt het via een andere server, zodat je echte IP-adres verborgen blijft. Dit betekent dat websites, bedrijven en overheden je online activiteiten minder makkelijk kunnen volgen.

Een VPN is handig als je veilig wilt internetten op openbare wifi-netwerken, je gegevens wilt beschermen tegen hackers of toegang wilt krijgen tot geblokkeerde websites.

Daarnaast kun je met een VPN doen alsof je in een ander land bent. Dit is handig om buitenlandse streamingdiensten te bekijken of websites te openen die in jouw regio niet beschikbaar zijn. Hierdoor is een VPN populair bij reizigers en mensen die meer privacy willen. Gratis VPN’s bestaan, maar die zijn vaak langzamer en minder veilig. Betaalde VPN’s bieden meestal betere snelheid, betrouwbaarheid en bescherming.

Dit wil je weten over VPN Nederland

VPN Nederland is, zoals de naam al zegt, een Nederlandse aanbieder. Kom je ergens niet uit? Dan kun je gewoon in het Nederlands contact opnemen met de klantenservice. Die is 24/7 bereikbaar, ook in het weekend – ideaal als je op zondag net klaar zit voor de race.

Dankzij moderne technologie is de internetsnelheid bovendien hoog, waardoor je nauwelijks last hebt van buffering. En wat privacy betreft zit je goed: VPN Nederland ziet, verzamelt of bewaart jouw persoonlijke gegevens niet. Je blijft dus anoniem online. De dienst heeft servers in veel verschillende landen, wat handig is bij het kiezen van een locatie.

Formule 1 kijken hoeft helemaal niet duur te zijn. Op dit moment profiteer je van een extra voordelige deal: je betaalt slechts 23,85 euro voor 15 maanden, wat neerkomt op maar 1,59 euro per maand. Zo kijk je het hele F1-seizoen voor een fractie van de normale prijs.

Liever geen VPN? Dit zijn andere F1-streamingopties

Liever een abonnement op Viaplay of F1 TV Pro? Dat kan ook. Bij Viaplay krijg je momenteel korting op het jaarabonnement, waardoor je in plaats van 21,99 euro per maand slechts 19,99 euro betaalt.

Als je geen probleem hebt met reclame, kun je kiezen voor het goedkopere abonnement met reclame voor 16,99 euro per maand bij een jaarabonnement. Bij Viaplay krijg je standaard toegang tot F1 TV Pro, maar je kunt het ook apart aanschaffen voor 11,90 euro per maand.