Dit weekend barst de strijd om het F1-wereldkampioenschap los en daar wil je natuurlijk geen seconde van missen. Wij vertellen hoe je live meekijkt!

Zo kijk je de ontknoping van de Formule 1 voor minder dan 2 euro

Op zondag 7 december vanaf 14:00 uur Nederlandse tijd wordt het genieten voor fans van Formule 1. Het wordt dan een absoluut spektakel in Abu Dhabi, want drie coureurs maken in het slotweekend nog kans op de F1-wereldtitel.

Lando Norris staat er het beste voor en heeft de grootste troef in handen, maar Max Verstappen en Oscar Piastri zijn allesbehalve uitgespeeld. De jacht op de overwinning is nóg niet beslist en dat belooft wat!

Sessie Datum Nederlandse tijd Vrije training 1 5 december 2025 10:30 – 11:30 Vrije training 2 5 december 2025 14:00 – 15:00 Vrije training 3 6 december 2025 11:30 – 12:30 Kwalificatie 6 december 2025 15:00 – 16:00 Race 7 december 2025 14:00

Maar waar kun je deze F1-finale nou live kijken? Helaas is Formule 1 niet gratis te zien, maar er zijn wel verschillende opties om de kosten wat te drukken. We zetten de mogelijkheden hieronder overzichtelijk voor je op een rij.

In het buitenland kun je de Formule 1-wedstrijd op sommige plekken nog gratis via de reguliere televisie live kijken. Met een VPN kun je daar handig gebruik van maken. Het lijkt dan net alsof je vanaf die locatie kijkt. Zo krijg je toegang tot streams die hier normaal gesproken niet beschikbaar zijn.

In deze landen wordt de Formule 1 kosteloos uitgezonden:

Oostenrijk : ORF en Servus TV (Duits);

: ORF en Servus TV (Duits); Zwitserland : SRF (Zwitsers);

: SRF (Zwitsers); België : RTBF (Frans);

: RTBF (Frans); Luxemburg: RTL Zwee (Luxemburgs).

Het bekijken van een livestream werkt simpel: schakel de VPN in, kies het gewenste land en surf naar de website van de betreffende omroep. Daarna kijk je de race zoals altijd. En als extra tip: zet tegelijk Grand Prix Radio aan voor Nederlands commentaar van Olav Mol.

Gebruik bij voorkeur wel een betrouwbare betaalde VPN-dienst. Gratis varianten zijn vaak traag en verdienen hun geld door jouw gegevens te verkopen. De volgende partijen zijn betrouwbaar en hebben servers in bovenstaande landen.

F1 kijken met ViaPlay: vanaf 14,92 euro per maand

In Nederland liggen de uitzendrechten van de Formule 1 inmiddels al jaren bij Viaplay. Daardoor is dit de meest directe manier om alles rondom de sport te volgen. Met een abonnement kijk je niet alleen alle Grands Prix live, maar ook de vrije trainingen, kwalificaties én extra programma’s over de populaire sport.

Daarnaast vind je op Viaplay ook genoeg andere content. Denk aan documentaires die dieper ingaan op teams en coureurs, maar ook een flinke selectie films en series voor wanneer er even geen raceweekend is.

De prijs hangt af van hoe je het abonnement afsluit. Ga je voor een jaarabonnement met reclame en betaal je het bedrag in één keer, dan komt het neer op €14,92 per maand. Betaal je liever maandelijks voor datzelfde jaarabonnement, dan is dat €16,99 per maand.

Wie volledig flexibel wil blijven en per maand wil opzeggen, betaalt €19,99 per maand. Houd er wel rekening mee dat je in deze varianten ook tijdens de live-uitzendingen reclames ziet.

Wil je die reclame liever vermijden? Dan is er Viaplay Standaard. Dat kost €21,99 per maand of €19,99 bij een jaarabonnement. Betaal je het hele jaar vooruit, dan zakt de prijs zelfs naar €16,59 per maand. Bij elk Viaplay-abonnement krijg je bovendien automatisch F1 TV Pro erbij.

ViaPlay kijken via je internetprovider

Je kunt Viaplay ook direct via je provider regelen. Lekker overzichtelijk, want je krijgt dan alles op één factuur en hoeft geen losse betalingen om in de gaten te houden. Bij alle grote aanbieders (Odido, Ziggo, KPN, Delta en Youfone) betaal je voor het Basis-abonnement €19,99 per maand.

Nieuw is Viaplay TV+. Kies je hiervoor, dan krijg je een extra zender in je tv-pakket waarop alle Formule 1-races live te zien zijn, plus voetbal en andere sportevenementen. Dit kost €16,99 per maand. Handig om te weten: dit is níét hetzelfde als Viaplay TV, de zender die je al standaard hebt. Die laatste laat alleen samenvattingen van F1-races zien.

F1 TV Pro: Formule 1 live kijken vanaf 11,90 euro per maand

Wil je geen uitgebreide programma’s, documentaires of extra sportcontent, maar gewoon puur live kijken van Formule 1? Dan is F1 TV Pro waarschijnlijk precies wat je zoekt. Dit is de officiële streamingdienst van de sport zelf, en je kunt er bovendien terecht voor Formule 2 en Formule 3.

Tijdens een race bepaal je zelf wat je in beeld hebt. Je kunt dus de hele wedstrijd naast Max Verstappen plaatsnemen, of bij Lando Norris in de cockpit stappen. Na afloop blader je moeiteloos door oude Grands Prix of zet je een interessante documentaire op.

Het basisabonnement van F1 TV kost €3,99 per maand, maar daarmee kijk je géén live races. Voor live-uitzendingen heb je F1 TV Pro nodig, dat €11,90 per maand kost.

Nieuw is F1 TV Premium, vooral aantrekkelijk voor Apple-gebruikers dankzij ondersteuning voor multi-view. Daarnaast kun je hiermee op maar liefst zes apparaten tegelijk kijken. Premium kost €17,99 per maand, of €142,99 per jaar (dat komt neer op zo’n €11,92 per maand).