Formule 1: GP van Hongarije gratis kijken? Zo regel je het in 5 minuten (ADV)

De laatste Formule 1-race voor de zomerstop staat voor de deur. In Hongarije probeert Max Verstappen nog een laatste overwinning binnen te slepen. We vertellen je hoe je dit gratis kan zien.

Kijk de Grand Prix van Hongarije goedkoper met Surfshark

De Formule 1 is komend weekend in Hongarije te vinden op de Hungaroring met op zondag 3 augustus de finalerace. Het is het laatste weekend voor de coureurs even kunnen ontspannen tijdens de zomerstop. Het gaat Max Verstappen nog niet zo af zoals hij had gehoopt, dus hij hoopt er nog een overwinning uit te slepen.

De Grand Prix van Hongarije is vaak drukbezocht door fans vanuit Nederland en zal daardoor weer flink oranje kleuren. Dat wil je natuurlijk zien! Met Surfshark bekijk je de race in het buitenland waar het gratis uitgezonden wordt. Tijdelijk sluit je Surfshark VPN met maar liefst 87 procent korting af, voor 1,99 euro per maand, én je krijgt drie maanden gratis.

Dit is hoe het werkt

Een VPN zorgt voor een versleutelde verbinding tussen jou en de website of app die je gebruikt. De website kan niet inzien wat je daadwerkelijk locatie is, maar de locatie van de server. En die kan je via Surfshark zelf kiezen.

Handig, want er zijn een aantal landen in Europa (Oostenrijk, Luxemburg en Zwitserland) waar Formule 1 nog gewoon gratis op tv te zien is. Stel de locatie van de VPN in op één van deze landen, ga naar de website van de zender en je kijkt de grand prix.

Houdt er wel rekening mee dat het commentaar van deze streams vaak niet in het Nederlands is. Wil je dit toch, dan kan je ervoor kiezen om de Grand Prix Radio-app te downloaden. Vervolgens luister je naar de vertrouwde stem van Olav Mol. In de volgende landen wordt Formule 1 gratis op tv uitgezonden:

Oostenrijk: Servus TV of ORF (Duits);

Zwitserland: SRF (Zwitserduits);

België: RTBF (Frans);

Luxemburg: RTL Zwee (Letzeburgs).

Nog veel meer voordelen van VPN

Een VPN is dus handig als je Formule 1 wil kijken, maar je haalt nog veel meer voordelen uit het lage maandbedrag. Er zijn nog veel meer sporten op deze manier te bekijken. Denk aan voetbal, tennis en ijshockey. Neem ook eens een kijkje tussen het aanbod van streamingdiensten in het buitenland. Je kijkt zo namelijk series en films die in Nederland niet beschikbaar zijn.

Mocht je jouw komende vakantie nog niet geboekt hebben: gebruik een VPN tijdens het boeken! In Nederland worden andere prijzen gehanteerd dan in andere landen, waardoor je mogelijk goedkoper uit bent.

Toch is de belangrijkste reden van een VPN natuurlijk jouw privacy en veiligheid. Door de versleutelde verbinding zijn jouw gegevens niet te achterhalen door derden en ben je veiliger voor hackers.

Surfshark VPN: tijdelijk voor slechts 1,99 euro per maand

Speciaal voor de grand prix van Hongarije heeft Surfshark een uitstekende actie voor je. Je ontvangt tot maar liefst 87 procent korting, waardoor je slechts 1,99 euro per maand kwijt bent én je krijgt drie maanden gratis. In totaal profiteer je hiermee van 27 maanden VPN, waardoor je ook volgend jaar goed zit.

Voor dit bedrag krijg je de VPN, maar ook een adblocker en een alternatief mailadres. Wil je ook antivirussoftware om je apparaten te beschermen en alerts als je gegevens gelekt zijn? Dan kies je voor Surfshark One voor 2,49 euro per maand.

Met Surfshark One+ is het tevens mogelijk om je gegevens uit databases te verwijderen. Dit kost je 3,99 euro per maand. Zo blijven jij en je gegevens dus zo veilig mogelijk.