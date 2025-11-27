Formule 1 kijken voor slechts 1,19 euro per maand – dat doe je zo!

Wil je straks de laatste twee Formule 1-wedstrijden kijken maar er niet teveel voor betalen? Gebruik dan nu deze Black Friday-aanbieding!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Formule 1 kijken voor slechts 1,19 euro per maand

In Nederland heeft Viaplay de rechten van Formule 1, maar daar betaal je minimaal 14,92 euro per maand voor. Gelukkig is er nog een manier om te kijken. Er zijn namelijk een aantal landen waar je nog altijd Formule 1 gratis op de lineaire tv kunt kijken.

Wil je daar gebruik van maken, dan kun je twee dingen doen: op vakantie gaan, of een VPN gebruiken. De laatste optie is uiteraard het goedkoopst, zeker nu tijdens Black Friday. VPN Nederland heeft nu namelijk een geweldige aanbieding. Voor 15 maanden betaal je in totaal slechts 17,85 euro (in plaats van 149,25 euro). Dat komt neer op 1,19 euro per maand.

Wat is een VPN?

VPN staat voor Virtual Private Network. Het leidt al jouw internetverkeer om via een server in een land naar keuze. Dit wordt voornamelijk gedaan om internetcriminelen buiten de deur te houden, omdat zij op deze manier niet weten waar jij je bevindt. Bovendien worden al je gegevens versleuteld, zodat niemand met jouw identiteit aan de haal kan.

Een VPN zorgt er ook voor dat de websites die je bezoekt, denken dat je in een ander land bent. Hierdoor breid je onder meer het aanbod van streamingdiensten uit. Zo staan films en series die in Nederland nog niet te zien zijn op Netflix, bijvoorbeeld wel op Netflix in de Verenigde Staten. Maar je kunt dus ook ‘gratis’ naar Formule 1-wedstrijden kijken!

Zo kijk je Formule 1 via VPN

Om Formule 1 te kijken via een VPN, sluit je eerst een abonnement af bij VPN Nederland. Vervolgens download je de app op je iPhone en log je in. Kies dan een server in één van de landen die de Formule 1-wedstrijden gratis uitzenden. Je kunt kiezen uit deze opties:

Oostenrijk (Servus TV of ORF)

Zwitserland (SRF)

België (RTBF)

Luxemburg (RTL Zwee)

Grand Prix Radio Emixion Internet Services B.V. 5.8 (664 reviews) Gratis via App Store via App Store

Als dat is gelukt, ga je naar de website van de omroep in het land dat je hebt gekozen. Daar vind je dan de livestream van de Formule 1-wedstrijd. Versta je Duits en/of Frans, dan kun je gelijk kijken. Wil je graag Nederlandstalig commentaar, dan kun je een app zoals Grand Prix Radio gebruiken. Die vind je gratis in de App Store.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vind je een VPN toch helemaal niks? Je kunt natuurlijk ook gewoon een abonnement afsluiten bij Viaplay. Daar moet je dus wel wat geld voor over hebben, maar dan weet je zeker dat je zonder problemen en met Nederlandstalig commentaar kunt kijken!