Zo kijk je dit Formule 1-seizoen voor minder dan 2,50 euro (ADV)

Formule 1 gaat weer van start! In Nederland worden de races helaas al jaren niet meer uitgezonden op televisie, maar kijk je ze bij een streamingdienst. Wij hebben een manier voor je om Formule 1 veel goedkoper te kijken. Zo doe je dat!

Formule 1 kijken voor minder dan 2,50 euro

Op 16 maart vind de allereerste grand prix plaats op het Albert Park Street Circuit in Australië. Daarvoor moet je wel vroeg uit de veren, want het startsignaal is om vijf uur in de ochtend. In Nederland heeft een streamingdienst de rechten, waardoor het een prijzige hobby kan worden.

Gelukkig is er een manier om Formule 1 voor een lagere prijs te kijken: een VPN! CyberGhost VPN heeft een actie waardoor het kijken van de races extra voordelig wordt. Sluit je een tweejarig abonnement af op de VPN-dienst, dan ontvang je maar liefst 82 procent korting én twee maanden gratis. Daardoor betaal je slechts 2,19 euro per maand. We leggen je hieronder uit hoe je precies een VPN gebruikt om Formule 1 te kijken.

Zo kijk je met CyberGhost VPN voordelig naar Formule 1

Om Formule 1 goedkoop te kijken, zijn een aantal stappen nodig. Allereerst moet je dus een VPN hebben, zoals CyberGhost VPN. In de app zet je de server op een land naar keuze waar de sport gratis op televisie wordt uitgezonden. Dit is in Oostenrijk, Zwitserland, België en Luxemburg.

Daarna ga je naar de website van de zender waar Formule 1 wordt uitgezonden in het land dat je hebt gekozen:

Oostenrijk: Servus TV of ORF (Duits);

Zwitserland: SRF (Zwitserduits);

België: RTBF (Frans);

Luxemburg: RTL Zwee (Letzeburgs).

Hier kun je vervolgens gratis de livestream kijken. Gebruik Airdrop om hem vervolgens naar je televisie te streamen en luister Grand Prix Radio voor Nederlands commentaar van Olav Mol.

Hierom wil je nog meer een VPN

VPN staat voor ‘Virtual Private Network’ en zorgt ervoor dat alles wat jij online doet versleuteld wordt. Hierdoor blijven je gegevens verborgen voor de site die je gebruikt. Internetcriminelen maken zo minder kans om er met je geld, identiteit of locatie vandoor te gaan.

Dit laatste onderdeel zorgt er bovendien voor dat een VPN meer leuke voordelen heeft dan alleen het beschermen van je privacy. Door de servers in verschillende landen lijkt het alsof je echt in dat land bent. Dit heeft tot gevolg dat je aanbod van streamingdiensten in het buitenland kan kijken die in Nederland niet beschikbaar is.

Dit is CyberGhost VPN: vanaf 2,19 euro per maand

Met een abonnement op CyberGhost VPN maak je op zeven apparaten tegelijk verbinding met een VPN. Zo kan het hele gezin dus iets anders kijken en veilig online blijven. Er zijn servers in meer dan honderd landen te kiezen. Kom je er niet uit? Dan is er een 24/7 live chat beschikbaar.

Tijdelijk betaal je maar 2,19 euro per maand voor de VPN-dienst. Probeer het kosteloos eens uit. Ben je binnen 45 dagen niet tevreden? Dan ontvang je gewoon je geld terug.

Geen CyberGhost VPN? Probeer dan eens ExpressVPN

Is CyberGhost VPN niet de juiste keuze voor jou? Geen paniek, want er zijn nog veel meer opties. Kies bijvoorbeeld voor ExpressVPN. Deze dienst geeft je de mogelijkheid om tot acht apparaten tegelijk te verbinden en de dienst heeft een dertig dagen geld-terug-garantie. Vanaf 4,99 dollar (4,61 euro) per maand kijk je Formule 1 dankzij ExpressVPN. Dit is een korting van 61 procent en je krijgt vier maanden gratis bovenop de looptijd van twee jaar.

ExpressVPN en CyberGhost VPN zijn privacy- en beveiligingsdiensten en mogen niet gebruikt worden om auteursrechten te omzeilen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de servicevoorwaarden van de VPN-dienst en andere regels en wetten die van toepassing zijn. Mogelijk is een abonnement vereist om de hier omschreven content te bekijken.