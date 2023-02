Goedkoop Formule 1 kijken: gratis kan niet, maar wel bijna

Kun je ook niet meer wachten om eindelijk naar Formule 1 te kijken? Wees dan goed voorbereid en maak alvast gebruik van deze aanbieding. Goedkoper dan dit wordt het namelijk niet, en de deal is niet meer lang geldig.

Formule 1: ben je al klaar voor de start?

Vanaf volgende week zitten we allemaal elk weekend weer voor de buis gekluisterd, het Formule 1 seizoen gaat namelijk weer beginnen! Zondag 5 maart om 16.00 uur trappen de coureurs hun gaspedaal in in Bahrein.

Kun je niet zo lang wachten? Vanaf vandaag, 24 februari kun je bij Netflix terecht voor een gloednieuw seizoen van ‘Drive to Survive‘. Naast de gebruikelijke gierende banden, krijg je het drama van achter de schermen voorgeschoteld. Er zijn afleveringen over de wederopstanding van Ferrari vorig seizoen en verschillende coureurs, zoals Daniel Ricciardo en Mick Schumacher. Het leukste is echter dat Max Verstappen dit jaar heeft meegewerkt aan de serie. Maar: waar kijk je in 2023 het meest voordelig naar de races van de Formule 1? Dat hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Formule 1 kijken in 2023: met Formule 1 TV Pro

Als echte Formule 1-fan kan je niet om Formule 1 TV Pro heen. Je kijkt elke grand prix live waar jij dat wil. Benieuwd naar de race vanuit Max z’n auto? Je kiest met welke coureur je meerijdt en wanneer je wisselt naar een ander camerastandpunt, maar met de teamradio luister je ook live mee. Op de rustdagen geniet je van races uit het verleden, documentaires of interviews.

Een abonnement op Formule 1 TV Pro sluit je af voor 7,99 per maand, maar dat is eigenlijk niet zo’n goede deal, want je wilt toch het hele seizoen kijken? Neem daarom nog snel een jaarabonnement, want tot en met 26 februari 2023 loopt er een speciale actie. Zo’n abonnement kost nu namelijk slechts 51,99 euro ofwel 4,33 euro per maand. Een koffie minder bij de Starbucks dan maar. Maar wees er snel bij, want vanaf 27 februari gaat de prijs omhoog naar 64,99 euro.

Formule 1 kijken in 2023: met ViaPlay

In Nederland heeft de streamingdienst ViaPlay de exclusieve rechten in handen om Formule 1 uit te zenden. De vrije trainingen, kwalificaties en daadwerkelijke race stream je live op je iPhone of tv. Een team van experts zit voor, tijdens en na de race in een studio klaar om uitgebreide analyses met je te delen.

Alle Formule 1 races en besprekingen wissel je bij ViaPlay af met andere sporten als darts en voetbal. Genoeg van al die sportiviteit? Ook voor films, (reality-)series als Keeping up with the Kardashians en informatieve documentaires klop je bij ViaPlay aan.

Als je nu abonnement afsluit, betaal je 15,99 euro per maand. Maar ook ViaPlay heeft een tijdelijke actie! Je betaalt namelijk maar 10,49 euro per maand als je een jaarabonnement afsluit, ofwel 125,88 euro per jaar. De actie loopt nog tot en met 28 februari, dus ga (rijd?) met gierende banden naar ViaPlay!

ViaPlay bij KPN, Ziggo en T-Mobile

Wil je geen gedoe met streamen en verschillende apps, maar gewoon naar een vast kanaal op de tv zappen? Als klant van KPN, Ziggo of T-Mobile bent, sluit je een abonnement op ViaPlay gewoon af via je provider. Je hebt dan ViaPlay als kanaal op je tv waar alle highlights worden uitgezonden, en uiteraard ook nog toegang via de app. Een ander voordeel hiervan is dat ViaPlay daardoor op de factuur van je provider komt te staan en je niet meerdere losse facturen hebt.

Verder profiteer je bij veel providers van extra korting als je ViaPlay combineert met internet, mobiel en/of tv. Formule 1 kijken wordt dus nog voordeliger! Bij KPN krijg je combivoordeel als je entertainment én een mobiel abonnement hebt . Het voordeel kan dan oplopen tot 12,50 euro per maand, waarbij je tot 7,50 euro korting krijgt op je mobiele abonnement en 5 euro korting op entertainment. Je betaalt dan dus nog maar 8,99 euro per maand voor ViaPlay in plaats van 13,99 euro.

Neem je ViaPlay via Ziggo? Dan profiteer je van voordeel als je een mobiel abonnement van Vodafone hebt. Je ontvangt tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement.

Ten slotte kijk je bij T-Mobile naar ViaPlay, en krijg je daar de eerste maand 50 procent korting. Is die eerste maand voorbij, dan is het abonnement maandelijks opzegbaar. Als je niet genoeg hebt aan het sportaanbod van ViaPlay, schaf dan ook ESPN Compleet aan bij T-Mobile. Bijkomend voordeel: je profiteert van tot 6,49 euro combinatievoordeel.

Ons advies: deze dienst is voor jou het meest geschikt

Weet je niet zo goed voor welke dienst je nu het best kan kiezen, Formule 1 TV Pro of ViaPlay? We geven even snel advies. Ben je alleen geïnteresseerd in Formule 1, dan is een jaarabonnement op F1 TV Pro veruit de meest voordelige manier om te kijken. Dat raden we dan ook voor de meeste mensen aan.

Ben je daarnaast nog geïnteresseerd in andere sporten of series en films? En heb je nog niet veel andere streamingdiensten? Dan is ViaPlay écht het overwegen waard. Voor wat je extra betaald ten opzichte van F1 TV Pro, krijg je ook heel veel andere dingen terug. En wil je via je via je bestaande provider kijken en afrekenen? Dan moet je sowieso kiezen voor ViaPlay.

Heb je een keuze gemaakt bij welke dienst je Formule 1 wilt kijken? Check dan hoe je bijvoorbeeld ViaPlay naar je tv streamt of F1 TV Pro via AirPlay. Daarnaast laten we je nog zien hoe je Formule 1 op je iPhone kan kijken. Fan van het commentaar van Olav Mol? Zo luister je die live mee tijdens de race.