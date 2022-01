De Apple Watch helpt je om fitter te worden – en dit zijn de beste deals

Het is weer die tijd van het jaar waarop iedereen zijn of haar levensstijl wil verbeteren. Een vaak gehoorde verandering is meer bewegen. Als je fitter wilt worden, sta je er niet alleen voor. Hier lees je hoe de Apple Watch jou gaat helpen om dit jaar fitter te worden!

Fitter worden met de Apple Watch

Misschien wil je al langer een Apple Watch of heb je er helemaal nooit bij stilgestaan. In beide gevallen is het goed om te weten dat de Apple Watch een rol vervult als je persoonlijke sportbuddy. Dit doet de wearable met een uitgebreide collectie aan apps en functies. Zo blijf je gemotiveerd om achter je doelen aan te rennen.

De Apple Watch is voorzien van sensoren om je inzicht te geven over je algehele gezondheid maar ook je fitheid. Een eerste is de zuurstofsaturatie in je bloed. Hiermee weet je op een gewenst moment hoe het met je conditie gesteld is. Ook kun je voor, tijdens en na je inspanning je hartslag monitoren. Hierdoor kun je je work-out naar nieuwe hoogten tillen of juist rustiger aan doen.

Om de vruchten van je inspanningen te oogsten heb je een goede nachtrust nodig. Ook daar helpt de Apple Watch je in door je te voorzien van gegevens zoals het aantal uur aan diepe slaap. Door deze data te combineren met een groot aantal beschikbare apps, heb je de tools om gemakkelijk fitter te worden. Naast Apple’s eigen ingebouwde workout-app kun je bijvoorbeeld met Runkeeper je hardloopsessies met de gps tracken en statistieken bijhouden.

Welk type Apple Watch past het beste bij mijn sportgedrag?

Net zoals bij iPhones staat een hoger getal voor een nieuwe model van de Apple Watch. Momenteel is het recentste model een Apple Watch Series 7. Deze bestaat uit een standaard (41 mm) en een grotere (45 mm) variant. Het scherm kan tegen een stootje en blijft altijd aan waardoor je geen armbeweging meer hoeft te doen om deze te bekijken. Als je serieus bent over je sportstatistieken en deze wilt monitoren, is de Apple Watch Series 7 een goede keus dankzij de volgende nieuwe features. Het gaat om het meten van de zuurstofsaturatie en het maken van een hartfilmpje (ECG). De 4G-versie van deze smartwatch heeft een ondersteuning voor een mobiel netwerk. Hierover later meer. Bij Amac is de Series 7 verkrijgbaar voor 399 euro.

Apple werkt altijd samen met het merk Nike om speciale edities van de huidige serie Watch uit te brengen. Op dit moment is dit dus de Apple Watch Series 7 Nike Edition. Deze Watches hebben een speciale watchband met het logo van Nike, maar ook gaatjes voor betere ventilatie tijdens het sporten. Daarnaast kenmerkt deze editie zich ook met een voorgeïnstalleerde Run Club-app van Nike om je hardloopdoelen te volgen en halen. Tot slot heeft deze Watch speciale wijzerplaten die de integratie van het merk Nike compleet maken. Wil je een extra sportieve uitstraling bij je Apple Watch en ben je een intensieve hardloper? Dan is de Nike-Editie van de Apple Watch Series 7 een goede keuze. Bij Coolblue is de Apple Watch Series 7 Nike-editie in huis te halen voor 429 euro.

Naast de ‘gewone’ releases van nieuwe Apple Watch zijn er ook de SE-edities. De Apple Watch SE is een instapmodel en dat een kleiner budget aanspreekt. Ondanks de lagere prijs loop je als het gaat om functies en specificaties nog steeds voor op oudere modellen zoals de Watch Series 3. Zo is het display van de SE meer dan 30% groter en is deze beschikbaar met ondersteuning voor mobiele netwerken (4G-editie, zie volgende alinea). Als je wel wilt sporten met de Apple Watch en genoeg hebt aan onmisbare sportfuncties is de Apple Watch SE een goede en voordelige keus om fitter te worden. Bij Yourmacstore kost de Apple Watch SE 291 euro.

Wat betekent 4G of Cellular op de Watch

De versies van een Apple Watch verschillen niet alleen tussen schermgroottes, de vraag is ook of ze ondersteuning hebben voor 4G of niet. Een andere, en bekendere, benaming is cellular Apple Watches. Bij Apple heten ze officieel ‘Apple Watch GPS + Cellular’. Zoals de naam al een beetje doet denken, gaat dit om Apple Watches die mobiele netwerken ondersteunen. Wanneer je hier gebruik van maakt, wordt je Apple Watch een soort telefoon waarmee je dus kunt bellen en gebeld worden. Hetzelfde geldt voor andere features zoals berichten sturen en FaceTimen.

Handige accessoires voor het slimme horloge

Verwachtingen nieuwe Apple Watch in 2022

Dit jaar krijgen we uiteraard weer een nieuwe generatie Apple Watch. Het gaat om de Apple Watch Series 8. Maar deze is niet alleen, omdat er volgens de geruchten ook gerekend wordt op de komst van een nieuwe Apple Watch SE.

