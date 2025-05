Feyenoord – PSV gratis kijken? Dit is hoe het werkt

Zondag 11 mei om 14.30 uur is het zover: in De Kuip staan Feyenoord en PSV tegenover elkaar in deze Eredivisie-topper. iPhoned legt uit hoe je de livestream van Feyenoord – PSV helemaal gratis kunt bekijken.

Waar kun je Feyenoord – PSV live kijken

De ontmoeting tussen Feyenoord en PSV belooft een echte Eredivisie-topper te worden. Of je nu voor de Rotterdammers bent of hoopt op een overwinning voor de Eindhovenaren, dit duel wil je niet missen. Wil je de wedstrijd gratis volgen? Wij leggen uit hoe je de livestream van Feyenoord – PSV gratis kunt bekijken.

Gratis kijken? Dat doe je via Canal+

De topper tussen Feyenoord en PSV begint zondag om 14.30 uur. Helaas is de wedstrijd niet te zien op ESPN 1, het gratis kanaal bij veel providers. De uitzending is alleen op ESPN 2 te volgen, waarvoor je een abonnement nodig hebt. Gelukkig is er een manier om de wedstrijd gratis te kijken.

Ga naar de aanmeldpagina van Canal+. Vul je gegevens in en rond de registratie af. Activeer het proefabonnement en kijk de eerste 7 dagen gratis Log in, ga naar ‘Sport’ en start de livestream van Feyenoord – PSV.

Dit wil je weten over Canal+

Met Canal+ krijg je toegang tot meer dan 75 tv-zenders, films en series. En het mooie is: je kijkt de eerste 7 dagen nu helemaal gratis. Daarna betaal je 14,95 euro per maand voor het ESPN Compleet-pakket.

Hiermee kijk je live naar alle Eredivisie-wedstrijden – waaronder de kraker van zondag tussen Feyenoord en PSV – én topduels uit internationale competities. Ook liefhebber van Amerikaanse sporten? Dan zit je goed met live wedstrijden uit de NBA, MLB, NHL en NFL.

Waar je Feyenoord – PSV kunt kijken Je kijkt Feyenoord – PSV zondag om 14:30 uur live op ESPN 2. Deze zender is onderdeel van het ESPN Compleet-pakket, dus je hebt een abonnement nodig. Waar kan ik Feyenoord gratis kijken Feyenoord – PSV kijk je zondag om 14:30 uur live bij Canal+. Nieuwe abonnees krijgen de eerste 7 dagen gratis toegang, dus je betaalt niets. Daarmee zie je de topper zonder ESPN-abonnement of extra kosten. Kan ik Feyenoord kijken zonder Ziggo Via Canal+ stream je de wedstrijd gratis met een 7 dagen proefabonnement. Ook bij KPN, Odido of andere providers is ESPN 2 beschikbaar. Of kijk via de ESPN-app als je elders een abonnement hebt.