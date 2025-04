FC Utrecht – Ajax live kijken? Zo stream je de wedstrijd

Zondag 20 april om 12:15 uur treffen FC Utrecht en Ajax elkaar in Stadion Galgenwaard. Wil je de wedstrijd live volgen? iPhoned laat je zien hoe je de wedstrijd kunt livestreamen.

Hoe je de wedstrijd live kijkt voor slechts 3,99 euro

De wedstrijd tussen deze twee sterke clubs belooft een spannend duel te worden op het veld. Of je nu juicht voor de Utrechters of de Amsterdammers, dit is een match die je niet wilt missen. Wil je de wedstrijd live volgen voor slechts 3,99 euro? Wij laten je zien hoe je de livestream van FC Utrecht – Ajax kunt bekijken.

Zondag staan FC Utrecht en Ajax tegenover elkaar

Op zondag 20 april om 12:15 uur klinkt het fluitsignaal voor de aftrap in Stadion Galgenwaard in Utrecht. Ajax, de huidige koploper met 73 punten uit 29 duels, kan zijn koppositie versterken en de concurrentie verder op afstand houden. FC Utrecht, vierde met 56 punten uit evenveel wedstrijden, heeft op zijn beurt de kans om Feyenoord te passeren en zich te mengen in de strijd om de derde plek in de Eredivisie.

Goedkoop streamen via Canal+

Met Canal+ kun je genieten van meer dan 75 tv-zenders, films en series. En goed nieuws de eerste maand betaal je slechts 3,99 euro. Na deze eerste proefperiode betaal je slechts 14,95 euro per maand voor ESPN Compleet.

Dit geeft je toegang tot live Eredivisie-wedstrijden, waaronder de klassieker aanstaande zondag tussen FC Utrecht en Ajax, en de mooiste wedstrijden uit internationale topcompetities. Daarnaast kun je genieten van de grootste Amerikaanse sportcompetities zoals de NBA, MLB, NHL en NFL.

Waar kan ik FC Utrecht – Ajax live kijken? Je kunt de Eredivisie-wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax live kijken via CANAL+ met ESPN Compleet. De wedstrijd wordt uitgezonden op ESPN en vindt plaats op zondag 20 april om 12:15 uur in Stadion Galgenwaard in Utrecht Waar kan ik FC Utrecht live kijken? Met een abonnement op CANAL+ krijg je toegang tot ESPN Compleet, waarmee je alle Eredivisie- en KNVB Beker-wedstrijden inclusief die van FC Utrecht live kunt kijken. Het abonnement kost slechts €3,99 de 1e maand, en is maandelijks opzegbaar.