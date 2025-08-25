Zo kijk je F1 in Zandvoort gratis (óók vanaf je vakantieadres) (ADV)

De zomerstop is voorbij, dus Formule 1 gaat weer beginnen. Komend weekend is de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Deze wordt, net zoals voorgaande jaren, gratis uitgezonden. Maar niet als je op vakantie bent, gelukkig kan je hem toch gratis kijken.

F1 Zandvoort gratis kijken én vanaf je vakantieadres

In het weekend van 29 tot en met 31 augustus staat Zandvoort weer op zijn kop voor de Nederlandse Grand Prix. Voorlopig is dit één van de laatste keren dat de coureurs naar de badplaats zullen afreizen, dus dat wil jij natuurlijk zien. Net zoals voorgaande jaren wordt deze gratis uitgezonden op de Nederlandse tv.

Ben je toevallig net op vakantie, dan baal je misschien. Maar gelukkig is er een manier om de race toch gratis te kijken. Dat doe je namelijk door een VPN af te sluiten en vervolgens stel je die in op Nederland. Kies je voor Surfshark VPN, dan heb je voor slechts 1,99 euro per maand een betrouwbare VPN. We vertellen je er alles over.

Gratis de Dutch Grand Prix kijken vanuit het buitenland

Voorlopig is komend weekend één van de laatste keren dat de GP in Zandvoort gehouden wordt. Alleen nog dit jaar en volgend jaar is Nederland de organisator van een Grand Prix, waarna het contract met Formule 1 niet meer wordt verlengd. Dit heeft te maken met financiële redenen.

Net als afgelopen jaren worden de race uitgezonden op NPO 1. Hoewel een gedeelte van Nederland alweer aan het werk is of naar school gaat, zijn er nog delen van Nederland waar er nog vakantie is. Ben jij net dit weekend in het buitenland, dan is het niet mogelijk om te kijken.

Met een VPN bekijk je de Nederlandse Grand Prix tóch. Dat doe je door een VPN te gebruiken. Vervolgens kijk je via NPO Start naar de race. Hoewel NPO Start bij een Plus-abonnement vaak binnen de EU gewoon bereikbaar is, is dat met het gratis abonnement niet het geval.

Formule 1 met Surfshark VPN

Vanuit het buitenland is het mogelijk om met een VPN toegang te krijgen tot Nederlandse zenders en streamingdiensten. Hoewel de race wordt uitgezonden op NPO 1, is dat voor de vrije trainingen en kwalificatie niet het geval. Hiervoor moet je sowieso naar het buitenland afwijken met een VPN.

Gebruik je Surfshark VPN, dan stel je voor de race de VPN in op Nederland. Voor de vrije trainingen en kwalificatie kan je het beste voor Zwitserland kiezen. Daar kijk je via Play SRF alles gratis.

Nog veel meer voordelen van VPN

Handig dus als Formule 1-fan, maar een VPN biedt nog veel meer voordelen. De grootste is dat je online veiliger bent. Een VPN zorgt ervoor dat jouw daadwerkelijke locatie verborgen wordt door jouw IP-adres digitaal te veranderen. Niet alleen jouw locatie maar al jouw gegevens worden versleuteld verzonden, waardoor kwaadwillenden niet met jouw identiteit aan de haal kunnen gaan.

Daarnaast kijk je naar nog veel meer sporten die in Nederland niet gratis worden uitgezonden, zoals ijshockey, tennis en voetbal. Ook neem je een kijkje in het aanbod van streamingdiensten in het buitenland. Bijvoorbeeld de films en series die in Nederland op Netflix staan zijn anders dan in de Verenigde Staten.

Verder boek je jouw volgende vakantie goedkoper. Dat komt doordat de prijzen in Nederland worden gebaseerd op wat mensen verdienen en bereid zijn uit te geven. In armere landen ligt de prijs van vluchten en hotels flink lager.

Surfshark VPN: tijdelijk voor slechts 1,99 euro

Dus ben je nou op vakantie tijdens de één na laatste Formule 1-race in Zandvoort, wil je ook de kwalificatie zien of wil je gewoon ten alle tijden veilig kunnen surfen op het internet? Bekijk dan Surfshark VPN tijdelijk voor slechts 1,99 euro per maand.

Wil je uitgebreidere bescherming met ook een antivirus, meldingen bij datalekken en nog veel meer? Kies dan voor Surfshark One. Dit kost je tijdelijk 2,49 euro per maand in plaats van 17,95 euro. Daarnaast is er ook nog Surfshark One+ voor 3,99 euro per maand, waarmee je jouw gegevens uit databases kan verwijderen.