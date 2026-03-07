F1 kijken met 50 procent korting: zo doe je dat bij ViaPlay

Wil je Formule 1 live kijken, maar niet meteen de hoofdprijs betalen? Met dit trucje pak je altijd 50 procent korting!

F1 kijken met 50 procent korting: zo doe je dat

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur en dat betekent vroeg opstaan, koffie zetten en genieten van een race die tot de laatste ronde spannend blijft. Volgend weekend gaat het officieel los met de Grand Prix van Australië, op zondag 8 maart om 05.00 uur Nederlandse tijd.

ViaPlay kijken voor de helft van de prijs

Alle races live kijken kan in Nederland via Viaplay, maar het jaarabonnement is niet bepaald een goedkoop. Voor een heel jaar betaal je 179 euro en dat is voor veel fans toch net even te gortig. Gelukkig is er een slimme manier om de kosten te halveren, en dat zonder dat je met vage kortingscodes hoeft te hannesen.

Het trucje is eigenlijk verrassend simpel, want je deelt het Viaplay-abonnement met iemand anders en splitst zo de prijs. Viaplay geeft je namelijk twee manieren om Formule 1 te kijken.

Je kunt in de Viaplay-app kijken, maar bij het abonnement zit óók toegang tot F1 TV Pro. Het handige is dat je die twee kijkopties prima kunt verdelen over twee personen. De één streamt via Viaplay en de ander kijkt via de F1 TV-app. En dat kan tegelijkertijd, zelfs vanaf verschillende locaties.

Reken je dat door, dan kom je uit op 89,50 euro per persoon voor een jaar F1. F1 kijken met zo’n korting voelt ineens een stuk aantrekkelijker. Zeker wanneer je toch al iemand hebt met wie je na elke race even gaat napraten (of ruziet over wie er net níét gewonnen heeft).

F1 TV Pro moet je na het afsluiten van Viaplay nog activeren via een speciale F1 TV-pagina voor Viaplay-abonnees. Je logt in (of maakt een account aan), koppelt daarna je Viaplay en klaar. Het e-mailadres van je F1 TV-account hoeft niet eens hetzelfde te zijn als dat van Viaplay, wat het delen extra makkelijk maakt.

Kleine verschillen tussen ViaPlay en F1 TV Pro

Er zitten een paar kleine verschillen tussen het kijken naar F1 via Viaplay of met F1 TV. Kies je voor Viaplay, dan krijg je bij alle vrije trainingen, kwalificaties, sprintraces en de race zelf Nederlands commentaar. Daarnaast krijg je een Nederlandse voor- en nabeschouwing. ViaPlay is dus lekker makkelijk als je gewoon F1 wilt kijken.

Ga je voor F1 TV, dan heb je wat meer vrijheid. Je kunt zelf kiezen welke audio je wilt horen, bijvoorbeeld Nederlands of Engels. Daarnaast krijg je de (Engelstalige) voor- en nabeschouwing van het F1 TV-team erbij.

Het grootste voordeel is dat je ook het beeld kunt aanpassen tijdens het kijken. Naast de normale uitzending kun je overschakelen naar onboard-beelden van specifieke auto’s. Ideaal wanneer je een coureur extra in de gaten wilt houden of jezelf even in de cockpit wilt wanen.

Op bovenstaande manier kun je dus met z’n tweeën naar F1 kijken mét korting. Je houdt dan nog wat geld over voor belangrijkere zaken, zoals wat snacks of een leuk petje van Verstappen.