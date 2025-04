Zo kijk je de F1 Grand Prix van Bahrein voor minder dan 2 euro

Het nieuwe seizoen van de Formule 1 is van start! Dit weekend gaat de F1 verder met de Grand Prix van Bahrein. Zo kijk je de race voor minder dan twee euro.

F1 Grand Prix van Bahrein kijken

De Formule 1 is weer terug en gaat dit weekend verder met de Grand Prix van Bahrein! Zit jij ieder weekend klaar om alle kwalificaties en races te volgen? Dan heb je in Nederland helaas maar een aantal mogelijkheden om de Formule 1 te volgen. Dat komt doordat Viaplay sinds een aantal jaar de uitzendrechten van de Formule 1 in handen heeft. Viaplay verhoogt de abonnementsprijzen regelmatig, waardoor het bekijken van de kwalificaties en races steeds duurder wordt.

Inmiddels betaal je maandelijks 19,99 euro voor Viaplay, maar dan krijg je nog steeds advertenties te zien. Het abonnement zonder reclames kost maar liefst 21,99 euro per maand. Dat is een behoorlijk bedrag, zeker als je alleen de Formule 1 volgt. In plaats daarvan kun je beter een abonnement op F1 TV nemen, daar betaal je 11,90 euro per maand. Vind je dat nog steeds teveel? In dat geval is er nog een manier, waarop je de Grand Prix van Bahrein voor nog geen twee euro per maand kijkt.

Zo betaal je minder dan twee euro

Met Surfshark kijk je dit weekend voor slechts 1,99 euro naar de Formule 1 in Bahrein. Surfshark biedt voor dit bedrag een VPN aan, die het mogelijk maakt om de Formule 1 op gratis zenders in andere Europese landen te bekijken. Denk bijvoorbeeld aan zenders in Oostenrijk, Luxemburg, België en Zwitserland. VPN is de afkorting voor Virtual Private Network en zorgt ervoor dat je locatie verborgen wordt. Je kiest zelf een nieuwe (buitenlandse) locatie, waarmee het lijkt alsof je daadwerkelijk in een ander land bent.

Vervolgens kun je gebruikmaken van het zenderaanbod in dat land. Op die manier vermijd je de hoge prijzen van Viaplay en kijk je dit weekend de F1 Grand Prix in Bahrein voor minder dan twee euro. Surfshark heeft een tijdelijke aanbieding, zodat je nog maar 1,99 euro per maand betaalt. Sluit je nu een abonnement af? Dan betaal je de komende twee jaar dezelfde maandprijs, plus drie extra maanden. Pas na 27 maanden ga je de standaardprijs van Surfshark betalen, dat is 4,55 euro per maand.

Meer over Surfshark

De aanbieding bij Surfshark duurt nog tot en met morgen, dus wees er snel bij. Je bespaart maandelijks 87 procent in vergelijking met de standaardprijs van Surfshark. De eerste 27 maanden kosten in totaal slechts 53,73 euro, voor die prijs kijk je de komende twee jaar naar de Formule 1. Dit is veel goedkoper dan Viaplay, waar je deze prijs al betaalt als je drie maanden naar de Formule 1 wilt kijken. Sluit je het abonnement op Surfshark nu af, dan kijk je de Grand Prix van Bahrein en de komende F1-races voor slechts 1,99 euro per maand.

Je kijkt overigens niet alleen goedkoop naar de Grand Prix van Bahrein en de rest van het F1-seizoen, maar krijgt er nog meer voordelen bij. Met een VPN krijg je ook bij andere streamingdiensten vaak een groter aanbod, zo hebben Netflix en HBO Max bijvoorbeeld meer series en films als je jouw locatie aanpast naar de Verenigde Staten. Ook krijg je een adblocker bij de VPN, zodat je veilig online blijft. Benieuwd naar Surfshark? Bekijk hier de aanbieding:

Het gebruik van de diensten van Surfshark voor illegale doeleinden is strikt verboden en is in strijd met de servicevoorwaarden. Zorg ervoor dat je voldoet aan alle relevante wetten en regels, inclusief die van je serviceprovider en websites die je bezoekt terwijl je Surfshark gebruikt.