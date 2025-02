Dit is de Red Bull-auto van Verstappen: kijk de F1 75 Live livestream

Voor het eerst in 75 jaar presenteert de F1 alle teams voor het nieuwe seizoen in een ongetwijfeld spectaculaire show. Je kijkt deze show live bij Viaplay, waar je uiteraard ook de eerste testdagen en alle races van 2025 kunt kijken. Het raceseizoen start in Australië op vrijdag 14 maart.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kijk F1 75 Live bij Viaplay

Het F1 75 Live-event vindt plaats op dinsdag 18 februari in de O2 Arena in Londen en start om negen uur ’s avonds Nederlandse tijd. Het event is inmiddels helemaal uitverkocht, maar je hoeft niet veel geld en tijd te steken om het bij te wonen, want Viaplay zal het event rechtstreeks coveren.

De streamingdienst zendt F1 75 Live rechtstreeks uit. Hoewel je het event ook gratis kunt volgen op YouTube, doe je er niet verkeerd aan om de aanbieding van Viaplay rustig te bekijken. Sluit je je abonnement voor een jaar af, dan krijg je korting. Je kijkt dan het hele jaar alle races met voordeel. Je kijkt naar de voor- en nabeschouwingen van de trainingen, de sprintraces en de races. Daarnaast krijg je achtergrondinformatie en commentaar van Nederlandse experts.

Ferrari met Hamilton aanwezig

Alle teams zijn met beide rijders en teambaas aanwezig tijdens de presentatie, van McLaren tot Williams. Opvallend is dat veel teams ook een eigen onthulling hebben van de nieuwe bolide voor het raceseizoen 2025. Ook Lewis Hamilton zal dus acte de presence geven in de O2 Arena.

Hij zal daar voor het eerst voor het publiek verschijnen in het Ferrari rood. Natuurlijk zullen ook Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson aanwezig zijn. Hopelijk begint het seizoen van Red Bull beter dan vorig jaar. Toen werd al het sportieve nieuws overschaduwt met berichtgeving over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner.

Wel nieuwe livery’s F1 teams 2025, geen ontwerpdetails

F1 75 Live wordt waarschijnlijk een spectaculaire show waarin vooral de kleurstellingen van de nieuwe bolides gepresenteerd zullen worden. De vraag is of de teams het achterste van hun tong laten zien waar het om details in het ontwerp gaat. Dit houden ze het liefst zo lang mogelijk geheim voor de tegenstanders.

Pas tijdens de officiële testdagen in Bahrein van woensdag 26 februari tot en met vrijdag 28 februari zullen de teams voor het eerst met de billen bloot moeten. In 2023 was dat het moment waarop Mercedes nog hoge ogen gooide met een totaal afwijkend concept. De afgelopen twee seizoenen bleek dat echter geen succes te zijn.

Teampresentaties F1-teams

Hoewel alle teams samenkomen op 18 februari tijdens F1 75 Live, zullen veel teams hun nieuwe racewagen ook in een eigen presentatie onthullen. Ferrari doet een tweede onthulling van de auto op woensdag 19 februari op het eigen circuit Fiorano. Beide rijders Jean Leclerc en Lewis Hamilton zullen dan ook wat rondjes rijden in de nieuwe Ferrari SF-25.

Red Bull heeft geen eigen officiële presentatie gepland, maar neemt op dinsdag 25 februari een moment om de RB21 van Max Verstappen en Liam Lawson onder een doek vandaan te halen. Mercedes kiest weer een dag eerder (maandag 24 februari) om de nieuwe W16 van George Russell en rookie Andrea Kimi Antonelli in Bahrein opnieuw voor te stellen. McLaren tot slot lijkt het te houden bij de presentatie van de MCL39 in Londen.

F1 TV Pro kijken met Viaplay Basis

Sinds een aantal jaren is de Formule 1-organisatie zelf ook als zender actief. Via F1 TV Pro kijk je alle races en trainingen, een internationale voorbeschouwing en tientallen documentaires wanneer jij wil. Tijdens de race schakel je naar de boordcamera’s wanneer je wil. Ook de F2 en F3 worden via F1 TV Pro uitgezonden. Met een abonnement op Viaplay kies je zelf hoe je de F1 wil volgen, want F1 TV Pro is krijg je gratis bij je Viaplay-abonnement.

Je kiest dus zelf of je voor het Nederlandse commentaar gaat, of voor het internationale commentaar van F1 TV Pro. Kijk de races en beschouwingen live met Viaplay, maar check daarna wat de coureurs te zeggen hadden over de races bij de internationale experts, of check de geweldige documentaires en kijk klassieke races terug in de weekenden dat er niet geracet wordt. Viaplay met F1 TV Pro is de perfecte combinatie voor de allergrootste F1 fans.

De extra voordelen van Viaplay

Kies je voor Viaplay inclusief de mogelijkheid om F1 TV Pro volledig te gebruiken, dan betaal je amper meer dan bij een exclusief abonnement op F1 TV Pro (11,90 euro per maand). Het basisabonnement kost je dankzij het jaarabonnement namelijk 16,99 euro per maand.

In het basispakket van Viaplay krijg je – naast F1 – ook de mogelijkheid om darts, Premier League, DTM en Bundesliga voetbal te kijken. Maar, de racezondagen hou je natuurlijk vrij in je agenda voor Max Verstappen en Lewis Hamilton in het rood.