Je persoonlijke gegevens zijn minder veilig dan je denkt (dit is de oplossing) (ADV)

Online privacy en beveiliging zijn belangrijker dan ooit. Een VPN helpt je om veilig te internetten, je gegevens te versleutelen en je locatie te verbergen. ExpressVPN maakt de keuze nu makkelijker met drie nieuwe pakketten: Basic, Advanced en Pro.

Bescherm je privacy met deze ExpressVPN-pakketten

Online veiligheid wordt steeds belangrijker nu we meer persoonlijke gegevens delen en vaker verbinden met openbare netwerken. Een VPN helpt om je verbinding te beveiligen en je privacy te beschermen.

ExpressVPN speelt hierop in met de lancering van nieuwe abonnementen. Je kunt nu kiezen uit drie pakketten: Basic, Advanced en Pro, die elk verschillende niveaus van snelheid, beveiliging en extra functies bieden. Hieronder zetten we de abonnementen voor je op een rij.

1. Basic-abonnement: voordelig en betrouwbaar

Het Basic-abonnement van ExpressVPN is de voordeligste keuze en perfect voor wie niet te veel wil uitgeven. Je kunt er tot tien apparaten tegelijk mee beveiligen en maakt gebruik van slimme eigen technologie zoals Lightway en TrustedServer. Met een korting van 73 procent krijg je veel bescherming voor weinig geld.

2. Advanced- en Pro-abonnement: welke is geschikt voor jou?

Het Advanced-abonnement is het populairst. Hiermee bescherm je tot twaalf apparaten tegelijk en heb je toegang tot handige extra’s zoals geavanceerde beveiliging, de Keys-wachtwoordmanager en Identity Defender Lite. Bovendien ontvang je aantrekkelijke welkomstbonussen, waaronder gratis data voor e-sim en een kortingsbon voor Aircove wifi-routers. Dit alles krijg je met een korting van 67 procent.

Maximale bescherming met ExpressVPN Pro

Het Pro-abonnement biedt de meest uitgebreide bescherming voor digitale privacy en beveiliging. Je kunt tot veertien apparaten tegelijk beveiligen en profiteert van alle geavanceerde functies, inclusief extra’s zoals een Dedicated IP en Identity Defender Pro met kredietbewaking, gegevensverwijdering en kredietrapporten. Daarnaast krijg je hogere kortingen op Aircove wifi-routers en extra gratis data voor e-sim. Dit uitgebreide pakket is verkrijgbaar met een korting van 63 procent.

Waarom een VPN zeker de moeite waard is

Een VPN biedt verschillende voordelen voor je online veiligheid en privacy. Zo wordt je IP-adres en locatie verborgen, waardoor je internetactiviteiten veel moeilijker te volgen zijn. Al het dataverkeer wordt bovendien versleuteld, zodat hackers en andere partijen geen toegang krijgen tot je persoonlijke informatie. Dit is vooral handig wanneer je openbare wifi gebruikt, bijvoorbeeld in cafés of op luchthavens, waar de kans op datadiefstal en cyberaanvallen groter is.

Daarnaast biedt een VPN meer vrijheid en mogelijkheden bij het internetgebruik. Je kunt toegang krijgen tot geblokkeerde websites en streamingdiensten door te doen alsof je in een ander land bent, waardoor je geografische beperkingen omzeilt. Ook kun je vaak betere prijzen vinden voor bijvoorbeeld vliegtickets, hotels of online diensten door je locatie te wijzigen. Verder helpt een VPN om online tracking te verminderen, waardoor adverteerders minder inzicht hebben in je surfgedrag en je minder gerichte advertenties te zien krijgt.

ExpressVPN maakt online beveiligen eenvoudiger dan ooit

Een VPN helpt je om je privacy te beschermen, je gegevens te versleutelen en veilig te surfen, zelfs op openbare wifi-netwerken. Daarnaast kun je er geblokkeerde websites mee openen, scherpere deals vinden en je online tracking beperken. ExpressVPN maakt het eenvoudig met drie abonnementen: Basic, Advanced en Pro elk met hun eigen sterke punten.