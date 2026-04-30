Eufy C30 slimme deurbel flink in prijs gedaald: hier is-ie het goedkoopst

De Eufy C30 slimme deurbel is tijdelijk flink goedkoper en daardoor extra interessant voor wie zijn huis op een voordelige manier slimmer en veiliger wil maken. In dit artikel lees je meer over deze slimme deurbel en wat je ervan kunt verwachten.

Eufy C30 nu extra scherp geprijsd

Wil jij je huis veiliger maken zonder gedoe met abonnementen of kabels? Dan is deze Eufy C30 slimme deurbel een interessante keuze, zeker nu hij tijdelijk flink goedkoper is. Normaal kost deze slimme deurbel inclusief Chime rond de 100 euro, maar bij webshops zoals Bol en Coolblue haal je hem nu al in huis voor 69 euro. Hieronder lees je meer over deze betaalbare slimme videodeurbel.

Slimme deurbel met Chime en lange batterijduur

De Eufy C30 is zeer gebruiksvriendelijk: je koppelt hem eenvoudig aan je wifi en dankzij de IP65-certificering is hij goed bestand tegen het Nederlandse weer: van regen en sneeuw tot zomerse hitte. Daarnaast werkt hij naadloos samen met slimme systemen zoals Alexa, Google Home en Apple HomeKit. Zo voeg je hem moeiteloos toe aan je spraakopdrachten, bijvoorbeeld: “Hey Google, wie staat er voor de deur?”.

De meegeleverde Chime-binnenbel maakt het geheel compleet. Plaats hem in huis en je hoort altijd een helder, instelbaar belsignaal. Ideaal wanneer je jouw telefoon niet bij de hand hebt, zoals tijdens een etentje of als de kinderen aan het spelen zijn. Daarnaast fungeert de Chime als oplaadstation voor de deurbel, waardoor de 5000 mAh-batterij altijd klaar is voor langdurig gebruik. Geen stopcontact bij de voordeur? Dat is dus geen probleem.

Geen abonnement nodig: alles lokaal opgeslagen

Je monteert hem eenvoudig met een paar schroeven, zonder gedoe met boren of lastige bedrading. Via de Eufy-app op je smartphone bekijk je haarscherp 2K-beeld, zelfs bij weinig licht of in de schemering.

Opslag in de cloud is niet nodig: alle beelden worden veilig lokaal opgeslagen op een microSD-kaart (tot 128 GB). Zo blijven je opgeslagen data gewoon bij jou en niet op externe servers.

In tegenstelling tot veel concurrenten zoals Ring of Google Nest, waarvoor vaak een abonnement nodig is voor video-opslag, werkt de Eufy C30 volledig zonder maandelijkse kosten. Je privacy blijft daarbij centraal staan: geen cloudrisico’s zoals hacks of dataverkoop, en je hebt altijd direct toegang tot je beelden via de app. Ideaal als je zelf controle wilt houden over je opnames.