De goedkoopste eSim-abonnementen van januari 2024

Staat het overstappen van een fysieke simkaart naar een eSim tussen jouw goede voornemens van 2024? We vertellen je alles over de voordelen en waar je het goedkoopste eSim-abonnement afsluit.

De voordelen van een eSim

Een eSim is een digitale versie van je simkaart. Hierop wordt het profiel van je provider geladen met al jouw gegevens. Dit profiel weet welke bundel jij gekozen hebt, waarna je gebruik maakt van data en belminuten zoals je gewend bent.

iPhones ondersteunen al even eSim, dus grote kans dat jij ook zonder problemen overstapt. Het is mogelijk om zowel een fysieke simkaart als een eSim te gebruiken. Daardoor maakt dit het mogelijk om je privé simkaart te gebruiken en tegelijkertijd ook bereikbaar te zijn voor werk via hetzelfde toestel.

Een eSim biedt veel voordelen, maar in gebruik zal het niet veel anders zijn met een fysieke simkaart. Het wisselen tussen simkaarten gaat nu een stuk sneller. Het wachten bij de brievenbus tot je kaartje bezorgd wordt is niet meer nodig, want je scant een QR-code. De gegevens worden direct op je iPhone geladen en je maakt meteen gebruik van je bundel.

Je raakt de simkaart niet meer kwijt en hij kan bovendien niet kapot. Toch kleeft er een nadeel aan de eSim. Het activeren werkt via een digitale code en die kan door kwaadwillenden achterhaald worden. Daardoor kunnen ze met jouw simkaart en gegevens, zoals je telefoonnummer, aan de haal gaan. Door gebruik te maken van goede beveiliging is die kans echter gelukkig beperkt.

Klinkt de eSim als een goede keuze? Niet alle providers in Nederland hebben een eSim-abonnement. Momenteel zijn er vier providers waaruit je de keuze hebt: Simyo, Vodafone, KPN en Odido. Wij hebben de beste deals van deze vier op een rij gezet.

1. Simyo: vanaf 7 euro per maand

Simyo heeft een groot aanbod abonnementen, zodat er altijd een tussenzit die bij jouw smartphonegebruik past. Er is een bundel met helemaal geen MB’s als je alleen gebruik maakt van wifi-netwerken. Ben je het liefste altijd bereikbaar, dan is er een bundel met 15GB aan data. Als Simyo-klant maak je gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk.

De goedkoopste bundel met data van de provider geeft je 2GB aan internet met 200 sms’jes of belminuten. Die kost je 7 euro per maand. Op de 15GB-bundel krijg je echter momenteel korting en sluit je af met een euro voordeel. Aansluitkosten worden tijdelijk achterwege gelaten en je profiteert van meer voordeel als je al klant bent van KPN Thuis.

2. Odido: vanaf 14 euro per maand

Odido is de provider voor jou als je veel bereikbaar wilt zijn. Ze bieden namelijk meerdere abonnementen met onbeperkt internet. Het verschil is te vinden in de internetsnelheid. Je hebt de keuze uit 10 Mbit/s, 300 Mbit/s, 600 Mbit/s en 1Gbit/s. Liever wat minder, dan kan dat natuurlijk ook.

Het goedkoopste eSim-abonnement van Odido kost 14 euro per maand. Hierbij zit 2GB data en 120 minuten bellen inbegrepen. Ook profiteer je van voordelen als je al een Odido-abonnement afgesloten hebt, bijvoorbeeld voor je internet thuis.

3. Vodafone: vanaf 15 euro per maand

Ook bij Vodafone kan je terecht voor een eSim-abonnement. Je krijgt standaard toegang tot 5G-snelheden en hebt de keuze uit verschillende bundels. Er is zelfs een mogelijkheid om data te delen binnen je gezin of vriendengroep.

De goedkoopste eSim-keuze is het Start M-abonnement. Daarvoor wordt maandelijks 15 euro afgeschreven en laat je voor 2,5GB internetten. Mocht je een Ziggo-abonnement hebben, dan is het handig om voor Vodafone te kiezen. Dit levert namelijk een aantal voordelen op, waaronder tot 7,50 euro korting en dubbele MB’s.

4. KPN: vanaf 16,50 euro per maand

Als laatste kijken we naar KPN. De provider is het duurste van deze lijst, maar je kan rekenen op een betrouwbaar netwerk. Bovendien krijg je als bestaande klant fijne voordelen, waaronder tot 7,50 euro korting per maand en 5 euro korting op entertainment.

Het goedkoopste eSim-abonnement van KPN met MB’s heeft een prijs van 16,50 euro per maand. Daarvoor krijg je 3GB aan data en bel je 150 minuten lang of verstuur je 150 sms’jes. Ben je al klant van de provider, dan krijg je dubbele MB’s en betaal je voor dit abonnement 14 euro per maand.